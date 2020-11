17 ноября 2020 г. Рут Бендер и Мэттью Далтон | The Wall Street Journal То, где именно люди заражаются Covid-19, остается большой загадкой на фоне стремительного распространения коронавируса "Западные страны сталкиваются с серьезной проблемой в борьбе с пандемией Covid-19: через десять месяцев после кризиса здравоохранения они все еще мало знают о том, где люди заражаются вирусом. Проблема становится все более острой - количество новых случаев заболевания бьет рекорды как в США, так и в Европе, и на власти усиливается давление с целью введения точечных ограничений в местах распространения вируса, а не широких ограничительных мер, наносящих ущерб экономике", - передает The Wall Street Journal. "В Германии власти заявляют, что не знают, где заразились 75% людей с положительным результатом теста на коронавирус. В Австрии этот показатель составляет 77%. В Испании министерство здравоохранения заявило, что ему удалось установить происхождение только 7% инфекций, зарегистрированных в последнюю неделю октября. Во Франции и Италии только около 20% новых случаев заражения связаны с людьми, у которых ранее был положительный результат теста", - передает газета. "Джей Варма, старший советник по вопросам общественного здравоохранения в мэрии Нью-Йорка, указывает, что 10% случаев заражения в городе связаны с поездками, 5% - с собраниями и еще 5% - с учреждениями, такими как дома престарелых. "Относительно подавляющего большинства остальных случаев - где-то, вероятно, около 50% или более - у нас нет возможности напрямую указать на источник инфекции, - подчеркнул Варма. - И это вызывает беспокойство". "Одна из причин отсутствия информации заключается в том, что большинство систем отслеживания контактов, созданных для исследования распространения инфекции, не выявляют достаточного количества контактов, чтобы составить карту распространения вируса.(...) Азиатские страны, которые успешно использовали отслеживание контактов для контроля заболеваемости, опрашивают 10 или более контактов по каждому случаю. Согласно правительственным данным, в США, Франции, Великобритании и Испании выявляется менее четырех контактов на каждый случай", - говорится в статье. (...) Фалько Лике, городской советник по вопросам здоровья и молодежи популярного берлинского района Нойкёльн, отметил, что его специалисты по отслеживанию контактов часто сталкиваются с проблемой, когда люди с положительным результатом теста "не могут вспомнить или не хотят вспоминать", где именно они были и с кем за несколько дней до появления симптомов. По его словам, текущая задержка в получении результатов тестов - до недели - только усугубляет ситуацию. Проблема осложняется и тем, как действует этот вирус, особенно тем, что симптомы могут появиться у людей и через 10 дней. Люди также могут быть заразными, не имея никаких симптомов. Некоторые города Германии призывают людей вести "дневник контактов", который они в случае положительного теста смогут передать тем, кто отслеживает контакты", - сообщается в публикации. "Ключевым слепым пятном, - пишет The Wall Street Journal, - являются случаи инфицирования, которые происходят между незнакомцами в таких местах, как рестораны. Приложения для смартфонов, которые предупреждают вас, если вы были в тесном контакте с кем-то, у кого позже фиксируется положительный результат теста, призваны помочь решить эту проблему, но они не получили достаточно широкого распространения, чтобы быть полезными, указывают эксперты". "Власти некоторых европейских стран и штатов США потребовали, чтобы рестораны и бары собирали контактную информацию своих клиентов (...)", - передает газета, добавляя, однако, что "эта информация используется редко. В переполненном ресторанами Париже местные органы здравоохранения заявляют, что не провели ни одного расследования с использованием данных клиентов". "Без четкого понимания условий, в которых наиболее вероятна передача вируса, несколько европейских стран были вынуждены этой осенью вновь ввести неизбирательные локдауны. Так, Франция, Германия, Великобритания и другие страны в последние недели снова закрыли все рестораны и бары, кинотеатры, театры и в некоторых случаях магазины, торгующие товарами не первой необходимости, чтобы предотвратить крах систем здравоохранения из-за наплыва пациентов. Различные штаты США от Нью-Йорка до Юты также ввели новые ограничения, поскольку количество новых случаев заражения в США бьет рекорды", - указывается в публикации. "В Европе новые закрытия вызвали громкие споры о том, насколько вероятно, что рестораны, в частности, распространяют инфекции. (...) Берлинский суд на прошлой неделе отклонил запрос владельцев ресторанов отменить закрытие, предписанное на ноябрь. Административный суд Берлина заявил, что, поскольку в 75% случаев происхождение инфекции неизвестно, аргумент ресторанов о том, что они не являются движущей силой пандемии, больше не выдерживает критики". "Отчасти из-за растущего экономического давления некоторые исследователи пытаются лучше понять, где происходит заражение, отдельно от усилий властей по отслеживанию контактов. Исследователи из Стэнфордского университета и Северо-Западного университета США использовали данные мобильных телефонов 98 млн американцев, чтобы смоделировать, как вирус распространялся во время первой волны Covid-19 весной. Исследование, опубликованное в журнале Nature на прошлой неделе, показало, что наибольший риск распространения инфекций несут рестораны, тренажерные залы, отели, кафе и религиозные организации", - подчеркивает издание. (...) В написании статьи принял участие Джованни Легорано. Источник: The Wall Street Journal