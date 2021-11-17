Удар по "Северному потоку-2": Федеральное сетевое агентство Германии временно приостанавливает сертификацию газопровода

"Конфликт вокруг газопровода "Северный поток-2" продолжается. Критики приветствуют решение органа, отвечающего за сертификацию. Тем не менее быстрый ввод газопровода в эксплуатацию не исключен", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Федеральное сетевое агентство временно приостанавливает процедуру выдачи разрешения на транспортировку газа по газопроводу "Северный поток - 2". Сначала компанию-оператора необходимо привести в соответствие с немецким законодательством, сообщило ведомство во вторник".

"Без сертификации со стороны Федерального сетевого агентства транспортировка газа по завершенному балтийскому газопроводу на европейский внутренний рынок будет неправомерной. Согласно Газовой директиве ЕС, эксплуатация газопровода и продажа газа должны быть в достаточной степени разделены", - поясняет издание.

"Критики газопровода приветствовали это решение. Тем самым Федеральное сетевое агентство "последовательно исполняет немецкое и европейское законодательство", сказал Сергей Лагодинский, депутат Европарламента от партии "зеленых". "Принцип разделения между эксплуатацией сети и продажей газа должен оставаться в силе. Попытки обойти его с помощью фиктивных компаний не соответствуют этому принципу", - указал он".

"По данным Федерального сетевого агентства, компания Nord Stream 2 AG предприняла первые шаги по выполнению требований. Компания решила создать дочернюю компанию в соответствии с немецким законодательством для немецкой части трубопровода".

"Компания Nord Stream 2 AG подтвердила информацию сетевого агентства. Она хочет "обеспечить соблюдение действующего законодательства и директив", сказал представитель компании в ответ на запрос. Компания не захотела комментировать детали процедуры, ее возможную продолжительность и последствия для начала эксплуатации трубопровода", - говорится в статье.

"Процедура сертификации будет приостановлена до завершения передачи основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании, добавили в Федеральном сетевом агентстве. После этого ведомство сможет продолжить рассмотрение".

"Вообще, срок рассмотрения истекает 10 января. Но теперь он будет продлен на время приостановления процедуры сертификации. В кругах, знакомых с переговорами, говорят, что процедура сертификации может затянуться на несколько месяцев", - передает Handelsblatt.

"В то же время в отрасли не исключают, что трубопровод может быть введен в эксплуатацию даже без сертификации Федерального сетевого агентства. "Федеральное сетевое агентство не принимает решения о начале эксплуатации, а рассматривает нормативные вопросы, например, о соблюдении правил разделения, - заявил представитель Федерального сетевого агентства несколько недель назад. - Если требования, предусмотренные законом о независимости оператора газопровода, не будут выполнены на момент ввода в эксплуатацию, Федеральное сетевое агентство сможет классифицировать это как нарушение".

"Другими словами, "Газпром" может ввести трубопровод в эксплуатацию до завершения сертификации и рискует разве что получить штраф", - отмечает издание.

"В интерпретации положений ЕС Федеральным сетевым агентством они вполне выполнимы для "Газпрома", хотя это и будет стоить ему времени и денег. Другой вопрос состоит в том, удовлетворит ли это Еврокомиссию в Брюсселе, которая гораздо более критично относится к "Северному потоку-2", чем немецкие власти. Вполне возможно, что только постановление Европейского суда через несколько лет устранит неясности".

"До тех пор можно предполагать, что независимость оператора не обязательно означает, что "Газпром" продаст трубопровод - достаточно внутренней реорганизации внутри компании".

"За сертификацией Федерального сетевого агентства внимательно следят в Брюсселе и Вашингтоне, - отмечает издание. - Хотя Еврокомиссия не захотела комментировать решение о приостановке процедуры сертификации, брюссельское ведомство неоднократно подчеркивало, что "Северный поток-2" "не является проектом, отвечающим общим европейским интересам".

"Комиссия намерена критически подойти к рассмотрению окончательного решения Федерального сетевого агентства. Газовая директива предусматривает для этого двухмесячный срок, который при определенных обстоятельствах может быть продлен еще на два месяца. Так что компания Nord Stream 2 AG должна быть готова к дальнейшим задержкам".

"Американцы также усиливают давление. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Вашингтон будет следить за тем, не будет ли "Россия использовать энергию в качестве политического инструмента в европейском энергетическом кризисе. (...) Заявления президента России Владимира Путина о том, что экспорт в ЕС можно будет увеличить сразу после запуска нового газопровода, подогрели подозрения в том, что Россия будет использовать поставки энергоносителей для политического шантажа".

"Однако правительство Германии пока не видит оснований полагать, что Россия политически злоупотребляет своим доминирующим положением на газовом рынке. В настоящее время готовность вступить в конфликт с Москвой в Берлине крайне низка, учитывая нестабильную экономическую и политическую ситуацию в Европе".

"В США ситуация совершенно иная: американское правительство подверглось серьезной внутренней критике за свою позицию в отношении "Северного потока-2". Своим решением, принятым в согласии с Берлином, не вводить пока санкции против европейских компаний, чтобы предотвратить ввод в эксплуатацию трубопровода, оно вызвало недовольство Конгресса".

"Там сенаторы и представители обеих партий работают над законом, который заставит правительство ввести новые экономические санкции. Президент Джо Байден может наложить на него вето. Но вполне вероятно, что в Конгрессе найдется большинство, способное это вето преодолеть", - пишет Handelsblatt.