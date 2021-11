17 ноября 2021 г. Маайан Яффе-Хоффман | The Jerusalem Post Действие двух доз вакцины Pfizer ослабевает независимо от вашего возраста, говорят израильские ученые "Согласно новому израильскому исследованию, опубликованному в Nature Communications, у людей, вакцинированных двумя дозами вакцины от коронавируса Pfizer в январе и феврале, шанс заразиться вирусом в июле был на 51% выше, чем у тех, кто был вакцинирован в марте или апреле", - сообщает The Jeusalem Post. "Команда исследователей из института KI совместно с врачами из KSM Research and Innovation использовала данные, предоставленные Maccabi Health Services, для проведения ретроспективного когортного исследования, в котором сравнивалась частота случаев повторных инфекций и госпитализаций, связанных с COVID-19, между людьми, вакцинированными в начале кампании в Израиле (январь и февраль), и вакцинированными на более поздних этапах (март и апрель). В исследование было включено более 1,3 млн данных", - говорится в статье. "(...) Риск заражения оказывался значительно выше для людей, которые были вакцинированы раньше, с дополнительной тенденцией к высокому риску госпитализации. По словам ученых, результаты согласуются с другими исследованиями этого вопроса, которые показывают снижение уровня антител и соединений иммунной системы через 4-6 месяцев", - указывает издание. "Более того, возраст людей не влиял на ослабление действия вакцины, а это означает, что оно ослаблялось для всех, а не только для пожилых людей", - подчеркивается в публикации. (...) Доктор Барак Мизрахи, исследователь в области вычислительных методов в здравоохранении в Институте KI, который возглавлял исследование, сообщил, что (...) в различных исследованиях начали собираться очень предварительные данные, которые показывают, что количество антител уменьшается и после третьего укола, отмечается в статье. "Однако он сказал, что уровень антител - не единственный фактор, когда речь идет об иммунитете", - подчеркнул он. (...) Источник: The Jerusalem Post