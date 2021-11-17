В Израиле во вторник прошел спорный конкурс красоты "Мисс, пережившая Холокост"

(...) "Своеобразный конкурс прошел в этот вторник в Иерусалиме: конкурс красоты "Мисс, пережившая Холокост" 2021 года. Его уже около десяти лет организует ассоциация "Ял Эзер ле-Хавер" ("Общество помощи друзьям"), конкурс не проводился с 2018 года. Десять женщин в возрасте от 75 до 95 лет, которые были выбраны из сотен людей, рассказали свои истории присутствующей публике и всему миру. Затем публика проголосовала, чтобы определить королеву красоты", - пишет Le Journal du Dimanche.

(...) "В интервью The Daily Beast глава ассоциации Шимон Сабаг описал происхождение подобного конкурса. Идея возникла, когда пережившая Холокост Шошана Колмер в 2009 году рассказала психиатру Изабелле Гринберг, что в юности она должна была участвовать в конкурсе красоты, но после вторжения нацистов в Венгрию была депортирована в Освенцим. "У нее создалось впечатление, что в этот момент закончилось ее детство". Затем врач предположила, что красивые наряды и нанесение макияжа могут поднять моральный дух тех, кто пережил Холокост. Так родилась идея конкурса красоты. В течение недели участниц балуют специалисты по макияжу, моде и парикмахерскому искусству", - говорится в статье.

(...) "Это кажется странным, что 80-90-летние женщины участвуют в конкурсе красоты, но я понял, что они могут сделать это так же, как и 18-летняя девушка. Это не конкурс внешней красоты, а конкурс, где каждая участница говорит: "Я была в Лодзи [в Польше], мне удалось выжить и создать семью, я занимаюсь волонтерской деятельностью, у меня сложилось ощущение, что я победила нацистов, а теперь я жива и в добром здравии. Это дает им мотивацию к жизни", - поясняет Шимон Сабаг. В этом году конкурс проводился в Музее друзей Сиона в Иерусалиме и финансировался Майком Эвансом, американским евангелистом, сторонником Трампа и Биньямина Нетаньяху", - указывает издание.

"Ежегодно организация этого конкурса вызывает бурю эмоций в Израиле. "Я считаю, что это мрачное зрелище. Конкурс красоты не придаст их жизни больше смысла", - такую оценку дала, например, несколько лет назад председатель Центра организаций для переживших Холокост в Израиле Колетт Авиталь. "Зачем устраивать конкурс красоты, чтобы показать, что эти люди выжили и что они полны храбрости?"- задается вопросом Лили Хабер, дочь уцелевшего в лагере и руководитель ассоциации, помогающей выжившим из Польши.