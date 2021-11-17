"Польское правительство - главный политический победитель спровоцированного Лукашенко конфликта"

"Перед лицом миграционного давления на границе между Польшей и Белоруссией 27 стран ЕС объединяются с правящими в Варшаве популистскими консерваторами, которых они до сих пор осуждали за их пересмотр верховенства закона", - объясняет Жак Рупник, специалист по Центральной и Восточной Европе, почетный директор Центра международных исследований парижского Института политический исследований, на страницах Le Monde.

"Глядя на заборы из колючей проволоки на границе с Польшей, нельзя не вспомнить, что их установила страна, которая 30 лет назад внесла большой вклад в падение Берлинской стены и демонтаж железного занавеса, разделявшего Европу. Сравнение некорректно, но такой символ позволяет измерить пройденный путь", - говорится в статье.

(...) "Председатель Европейского совета Шарль Мишель 10 ноября в Варшаве выразил свою солидарность с польским правительством, столкнувшимся с тем, что он называет "гибридной войной" путем транспортировки к границе нескольких тысяч мигрантов с Ближнего Востока. На самом деле, речь идет не о миграционном кризисе, как в 2015 году, а о торговле людьми, организованной белорусским диктатором в ответ на санкции Евросоюза, введенные после угона самолета, который соединял столицы Греции и Литвы", - указывает автор статьи.

(...) "Консервативное правительство в Варшаве не упустило возможности использовать кризис в своих интересах как внутри страны, так и на европейском уровне. Месяц назад существующая власть находилась в разгаре разрешения таких проблем, как независимость судебной власти и новый ограничительный закон об абортах. 10 октября митинг против авторитарного и антиевропейского дрейфа собрал в Варшаве 100 тыс. человек", - напоминает эксперт.

"Сейчас эта тема затмевается воинственными рассуждениями о безотлагательности защиты границы, и оппозиция не хочет проявить себя примиренчески в вопросах безопасности, критикуя гуманитарные неудачи или отказ сотрудничать с Frontex, европейским агентством, штаб-квартира которого находится в Варшаве!" - анализирует Рупник.

(...) "То же самое и с отношениями с ЕС. Несмотря на противостояние между ЕС и Варшавой по вопросам верховенства закона, независимости судебной системы и, в последнее время, первенства права ЕС, некоторые (в том числе министр юстиции Збигнев Зебро) начали невероятные дебаты на тему "Полекзита". Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий три недели назад заявил: Европа "целит из пистолета нам в голову", и если она начнет "третью мировую войну" против Польши (замораживая деньги, выделенные на восстановление страны), "мы будем защищать наши права с помощью любого оружия, которое только есть в нашем распоряжении", - передает автор.

"Такого воинственного языка в ЕС никогда еще не было. Он внезапно оказывается в согласии с "гибридной угрозой" на восточной границе, в качестве стража которой выступает Польша. Такая роль совместима с утверждением национального суверенитета. Каждое государство решает, кто входит на его территорию, а кто нет. Таким образом, два варианта дискурса о суверенитете: первый о верховенстве закона, мало совместимого с принципами и институтами ЕС, (временно) затмевается вторым, о защите границ. Другими словами, чем дольше длится конфликт, спровоцированный белорусским сатрапом, тем больше преимуществ получает правящая партия "Право и справедливость" (PiS) в Варшаве как во внутренней, так и в европейской политике", - полагает Рупник.

(...) "Европейцы проявили единство в кризисе, сохранится ли оно в поисках выхода из него? Попытаются ли они из гуманитарных соображений принять значительную часть из 10 000-20 000 мигрантов, распределенных между странами-"добровольцами"? Это встретит сопротивление не только со стороны польского правительства, которое пожелает остаться единственным хозяином на борту, но и со стороны тех, кто опасается стимулирования Турции, Марокко или других стран прибегнуть к миграционному шантажу", - отмечает эксперт.

"Другим решением для ЕС было бы провести переговоры с белорусским лидером Лукашенко, чью легитимность он не признает, чтобы он забрал мигрантов и побудил их вернуться в страны происхождения, поскольку диктатор не испытывает никакого желания видеть, как они будут бродить по улицам Минска. Оба решения маловероятны. Нельзя исключать риски эскалации, и тогда европейцы обращаются к Москве, привилегированной опоре режима Лукашенко. В сущности, Путин уже в 2015 году понял, что одна из самых слабых сторон ЕС - это миграция и приграничные проблемы", - резюмирует Жак Рупник.