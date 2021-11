17 ноября 2021 г. Селестин Болен | The New York Times Технологический прогресс Москвы - палка о двух концах "Московский метрополитен - чудо эффективного общественного транспорта мирового уровня с момента его открытия в 1935 году - в прошлом месяце попал в заголовки газет благодаря нововведению XXI века: платежной системе, которая не требует от пассажиров предъявлять билет, проездную карту, смартфон или бесконтактную банковскую карту. Все, что им нужно - это показать свое лицо. К 15 октября система распознавания лиц под названием Face Pay была запущена примерно на 240 станциях московского метро, большой и постоянно расширяющейся системы, известной своим пунктуальным следованием расписанию и грандиозными и богато украшенными станциями", - пишет The New York Times. (...) "Чтобы активировать Face Pay, пассажиры должны связать свою фотографию с банковской картой и транспортной картой "Тройка" через специальное мобильное приложение. После подключения камера на турникете распознает их лица (даже в масках) и открывает его. Теоретически, пассажиру требуется две-три секунды, чтобы пройти через турникет, что снижает давление в часы пик", - говорится в статье. "Это один из наиболее заметных - и противоречивых - проектов города по модернизации услуг, в котором в полной мере используются преимущества передовых биометрических технологий и навыки нового поколения российских компьютерных инженеров. (...) Но российские активисты цифровой конфиденциальности поспешили забить тревогу, отметив, что новая система - это не только улучшение обслуживания в Московском метрополитене. "Это хороший повод поставить камеры на турникеты, - говорит Артем Козлюк, директор Роскомсвободы, группы по защите цифровых прав, базирующейся в Москве. - Это позволит им усовершенствовать алгоритмы распознавания лиц". "По словам Козлюка, Москва занимает третье место в мире по уровню видеонаблюдения на улицах и в общественном транспорте: около 200 тыс. камер размещены по всему городу и в метро, чтобы помочь полиции выявлять преступников и предотвращать преступления. Российская полиция уже использовала распознавание лиц для поиска и задержания демонстрантов, участвовавших в мирных протестах оппозиции", - отмечается в публикации. "Двумя другими странами, которые продвинулись в области платежных систем с распознаванием лиц, являются Китай и Белоруссия (...). В отличие от этого, Европейский парламент в прошлом месяце проголосовал за необязательную резолюцию о запрете использования технологии распознавания лиц в общественных местах в полицейских целях", - подчеркивается в статье. "Московские чиновники попытались успокоить опасения по поводу вторжения в частную жизнь, настаивая на том, что собранные изображения и данные "надежно зашифрованы". Однако Роскомсвобода заявила, что они обнаружили доказательства того, что система является пористой и уязвимой для злоумышленников, которые могут использовать данные и изображения в преступных целях. Защитники конфиденциальности настаивают на более прозрачной системе контроля для этой и других передовых (...)технологий. "Мы должны быть уверены, что все эти нововведения используются для помощи людям, а не во вред им", - сказал Козлюк. "Face Pay - это часть более широкой программы городских властей по внедрению технологических решений. Москва, несомненно, самый "умный" город России, не в последнюю очередь потому, что это столица страны и она находится в центре внимания правительства. (...) "Москва обладает властью с точки зрения финансов и бюджета, - говорит Сергей Камолов, профессор престижного Московского государственного института международных отношений. - Москва находится в авангарде, это тестовый пример для самых разных систем". (...) "В последние годы Россия приложила значительные общенациональные усилия для создания услуг электронного правительства. В преддверии ЧМ по футболу 2018 года Россия разработала систему электронных виз, позволяющую туристам въезжать в страну на ограниченное время и с ограниченными целями. И, как и во многих странах, она разработала популярный правительственный онлайн-портал, известный как "Госуслуги", универсальный веб-сайт, где граждане могут получать документы, платить штрафы и записываться на прием. В обзоре ООН в 2020 году, посвященном электронному правительству, услуги России заняли 36-е место из 193 стран", - говорится в статье. (...) "Москва и шесть других регионов также стали тестовой площадкой для российского эксперимента с онлайн-голосованием на прошедших в сентябре парламентских выборах. Эта система была оспорена продемократически настроенными протестующими, которые описали ее как "черный ящик", позволяющий правительству подтасовывать результаты голосования", - пишет издание. (...) "Москва внедрила другие цифровые услуги в здравоохранении, школах и правовой системе, но транспорт продолжает получать значительную долю бюджета на модернизацию города. По словам Камолова, Москва имеет самый большой парк электробусов в Европе, в то время как метрополитен, который в настоящее время перевозит около 6 млн пассажиров в будние дни (по сравнению с более чем 8 млн в доковидную эпоху), по-прежнему получает значительную часть государственных средств: 27 млрд долларов на расширение и улучшение в период с 2011 по 2022 год, большая часть из них - на расширение, но часть, несомненно, и на систему распознавания лиц, которая теперь, как ожидается, будет внедрена в других городах России", - говорится в публикации. "Козлюк из Роскомсвободы говорит, что ключом к внедрению передовых цифровых услуг, основанных на личных данных, является доверие. "Мы должны быть уверены, что есть контроль, - сказал он. - Эти улучшения могут быть палкой о двух концах". Источник: The New York Times