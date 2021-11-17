Между Арменией и Азербайджаном назревает новая эскалация насилия

"Уже несколько месяцев между враждующими соседями тлеет пограничный конфликт с потенциально далеко идущими последствиями. Похоже, что Азербайджан пытается создавать факты в свою пользу", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Во вторник днем в пограничном районе между Арменией и Азербайджаном вспыхнули самые ожесточенные бои с момента окончания войны за Нагорный Карабах год назад. Азербайджанские подразделения, по-видимому, вторглись на армянскую территорию в районе города Сисиан и далее на север около Вардениса, недалеко от Кельбаджарского района (Карвачар по-армянски), который уже год как является частью Азербайджана", - передает издание.

"Армянская сторона первоначально говорила о 15 погибших. Позже министерство обороны подтвердило, что пока есть один погибший. Двенадцать военнослужащих были взяты в плен азербайджанцами. Армянские вооруженные силы потеряли две позиции. Со стороны Азербайджана распространились неофициальные данные о 14 погибших, 37 раненых и 5 пропавших без вести. В боях использовались артиллерия, ракетные установки и бронетехника", - говорится в статье.

"Армения обратилась в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совет Безопасности ООН и военный альянс - Организацию Договора о коллективной безопасности. Она также призвала Россию защитить ее территориальную целостность в рамках договора 1997 года. Российская военная база в армянском городе Гюмри была приведена в боевую готовность. После телефонного разговора со своим коллегой Суреном Папикяном, который только накануне вступил в должность, министру оборону России Сергей Шойгу удалось выступить посредником в заключении соглашения о прекращении огня".

"Азербайджан обвинил армян в провокациях в процессе укрепления границ на территориях, которые они вернули себе после окончания войны год назад. Учитывая предысторию последних недель и месяцев и риторику азербайджанцев, практически нет сомнений в том, что вооруженный конфликт спровоцировал Азербайджан, - отмечает NZZ. - Президент Ильхам Алиев пытается извлечь дополнительные дивиденды из своего военного успеха после прекращения огня в ноябре 2020 года и постоянно язвит в адрес Армении".

"Главной целью Алиева является создание прямого сообщения между Азербайджаном и его эксклавом Нахичевань, который окружен Арменией, Ираном и Турцией, - поясняет издание. - С этой целью он хочет построить "коридор" через самую южную провинцию Армении Сюник (также называемую Зангезур). Хотя формально это соответствует требованиям соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, согласно которому все пути сообщения в регионе должны быть открыты, предложение Азербайджана предусматривает создание экстерриториальной железнодорожной линии через Армению".

"Это разделило бы страну на две части и поэтому неприемлемо для армянского руководства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Тем более, что Алиев неоднократно давал понять, что считает весь Зангезурский регион азербайджанской территорией. Переговоры между Россией, Арменией и Азербайджаном об открытии транспортных путей на Южном Кавказе, которые продолжаются уже год, зашли в тупик".

"Пока Европа в напряжении наблюдает за миграционным кризисом на польско-белорусской границе и таинственным наращиванием российских войск на границе с Украиной, Баку, наверняка при поддержке Турции, пытается создавать факты в отношениях со своим заклятым врагом - Арменией. Это, вероятно, усилит внутриполитическое давление на Пашиняна", - заключает Neue Zürcher Zeitung.