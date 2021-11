17 ноября 2021 г. Том Уиппл | The Times DogPhone: разработчики создали устройство, позволяющее собакам звонить хозяевам по видеосвязи (...)"Ученые создали программное обеспечение для видеоконференцсвязи для собак, чтобы они могли звонить своим хозяевам, когда те на работе. Сделав это, они обнаружили, что собаки в целом ценят возможность видеть своих хозяев в любой момент, когда захотят, но склонны к звонкам просто так. Они также обнаружили, что, с человеческой точки зрения, предоставление вашему питомцу возможности звонить вам через Zoom, когда ему вздумается, не всегда делает день наиболее продуктивным", - пишет The Times. "Иногда это было приятно. Он звонил мне, и я говорила ему пару слов и вешала трубку, - рассказывает Ильена Хирский-Дуглас из Университета Глазго, которая создала DogPhone и опробовала его на своей собаке по кличке Зак. - Но если я была занята, это не всегда было так приятно". "Идея DogPhone возникла после того, как Хирский-Дуглас обнаружила явную асимметрию в собачьих технологиях. Существуют десятки устройств, с помощью которых люди могут связываться со своими собаками, когда находятся на работе, но ни одно из них не позволяет собаке совершить ответный жест. (...) Хирский-Дуглас, преподаватель факультета информатики в Глазго, сочла, что это необходимо исправить, - говорится в статье. - (...) Для реализации идеи DogPhone она остановилась на мяче, спрятав внутри акселерометр, который при встряхивании отображал экран видеоконференцсвязи. (...) Недостатком этого, как она обнаружила, является то, что собакам и без того нравится играть с мячом. В одном случае, как рассказывается в статье Хирский-Дуглас, опубликованной в Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, было совершено 14 звонков из-за того, что Зак заснул, держа мяч, и ему снились захватывающие сны. Тем не менее, она считает, что у DogPhone большое будущее". (...) Источник: The Times