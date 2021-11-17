Следующий Перл-Харбор, возможно, будет в космосе

"Демонстрируя свою силу, Россия уничтожила в космосе старый российский спутник - и поставила под угрозу соседние космические станции. Орбита стала стратегической боевой зоной современных войн. Противостояние там сравнимо с ядерным сдерживанием", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Звездные войны" - так назывался научно-фантастический фильм Джорджа Лукаса, вышедший в 1977 году, однако "звездными войнами" уже давно можно называть и военное использование околоземного пространства. Уничтожение отслужившего свой срок спутника российской ракетой напоминает о том, что стратегическое значение космического пространства в последние годы возросло", - отмечает издание.

"То, что обломки, образовавшиеся в результате столкновения спутника и ракеты, могли поставить под угрозу безопасность Международной космической станции МКС и китайской космической станции, очевидно: неужели русские настолько беспринципны, что рискуют жизнью собственных космонавтов на космической станции? Однако истинный масштаб инцидента выходит далеко за рамки этого вопроса".

"Это был не первый случай преднамеренного уничтожения спутника в околоземном пространстве по военно-стратегическим соображениям. Совсем недавно Индия доказала, что у нее тоже есть такая возможность. Ранее Китай и США продемонстрировали, что они могут уничтожать спутники на орбите".

"Теперь россияне показали, что они тоже способны на такие операции. Почему они провели испытание именно сейчас - судить военным стратегам. С технологической точки зрения, очевидно, что существует как минимум четыре государства, которые могут уничтожать спутники на околоземной орбите".

"Космос уже давно стал основой современных войн. Спутники обеспечивают разведку и военную связь, дистанционное управление беспилотниками, навигацию и позиционирование. Тот, кто может отключить спутники противника, делает его слепым и практически недееспособным в военном отношении. Новое испытание дает понять, что "Перл-Харбор" XXI века, возможно, произойдет в космосе. Антиспутниковое оружие обладает высокой взрывной силой, и его военное использование сравнимо с первым ядерным ударом. Тот, кто наносит первый удар, практически вынуждает атакованную сторону к ответным действиям", - говорится в статье.

"Ядерный паритет предотвратил худшее в холодной войне. Остается только надеяться, что, руководствуясь той же логикой, все будут избегать первого применения космического оружия. Однако разница с теми временами заключается в том, что время предупреждения сократилось, а опасность недопонимания возросла", - констатирует Die Welt.