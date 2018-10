17 октября 2018 г. Джульетт Гарсайд и Хилари Осборн | The Guardian Еврокомиссар предостерегает, что "золотые паспорта" - это угроза для европейской безопасности Вера Юрова, комиссар юстиции ЕС, назвала риском для европейской безопасности программы "золотых паспортов" - способы, позволяющие государствам продавать свое гражданство или виды на жительство потенциально "опасным", по словам Юровой, физическим лицам, сообщает The Guardian. Статья журналисток Джульетт Гарсайд и Хилари Осборн опубликована в рамках The Daphne Project - совместного проекта 18 СМИ из 15 стран, которые намереваются продолжать расследования убитой в 2017 году мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции. Юрова "вторит неофициальным опасениям европейских разведслужб, которые подозревают, что из "золотых паспортов" извлекают пользу лица, которым по карману приобретение доступа в Великобританию и Европу", говорится в статье. Мальта и Кипр попали в "черный список" из 21 страны, чьи программы выдачи паспортов, как считается, создают высокий риск уклонения от уплаты налогов. Список опубликован во вторник аналитическим центром OECD, поясняет издание. "Я понимаю, что программы гражданства благотворны для экономики. Но они несправедливы для людей, которым не по карману покупка гражданства", - заявила еврокомиссар. Она добавила: "У нас есть законные опасения, поскольку, если опасный человек получает гражданство одной страны, он получает гражданство всей Европы. Возможно, нам всем придется по-новому договориться обо всей системе и о компетенции Европы в целом". Газета комментирует: "Известно, что британская разведка тоже глубоко недовольна этими программами". "Это волнует всех, не только нас", - сказал неназванный источник в британских правительственных кругах. По данным газеты, Юрова в конце года издаст свой доклад с рекомендациями сильно ужесточить контроль над программами "золотых паспортов". "Еврокомиссар сказала, что в докладе будет настаивать, что у покупателей паспортов должны быть неподдельные связи со страной, на гражданство которой они претендуют", - отмечают авторы. Юрова специально дала интервью в первую годовщину убийства Дафны Каруаны Галиции. "Тем временем Guardian публикует расследование, где ставятся новые вопросы к влиятельности одного из ведущих игроков индустрии "золотых паспортов" - компании Henley & Partners - в странах Карибского региона", - пишет газета, поясняя, что Галиция расследовала отношения компании с правительством Мальты. Со своей стороны, и Henley, и мальтийский премьер Мускат уверяют, что соискателей "золотых паспортов" тщательно проверяют. Источник: The Guardian