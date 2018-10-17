Москва взвешивает последствия раскола в православной церкви

Синод Русской православной церкви решил порвать отношения с Константинопольским Патриархатом - крупнейшая ветвь восточного православия пошла на столкновение со своим духовным центром, передает корреспондент Independent Оливер Кэрролл.

Этот шаг был вызван решением Патриарха Константинопольского устранить препятствия для получения автокефалии Украинской православной церковью. В РПЦ это решение назвали "вторжением на ее каноническую территорию", которое "ликвидирует" Константинополь в качестве центра восточного православия.

"Эти события, как представляется, усугубят разногласия на Украине, где сейчас действуют три православные церкви, две из которых до недавних событий были раскольническими", - отмечает журналист.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что Москва мало что уступит. Кремль "очень обеспокоен" последними событиями, а на попытки преследовать верующих будет дан "политический и дипломатический" ответ. "Менее убедительным было его заявление, что Кремль "не вмешивается в церковные дела". Все же двумя днями ранее по этому вопросу созывалось заседание Совета безопасности", - отмечает Кэрролл.

Русская православная церковь сообщила о некоторых основных последствиях своего решения. Ее официальный представитель Игорь Якимчук заявил, что ста миллионам последователей Московского Патриархата будет запрещено молиться в церквах, которые остаются в подчинении у Константинополя. Это правило будет распространяться на 20 монастырей горы Афон, куда ежегодно совершают паломничество тысячи российских мужчин. Это место пользуется особой популярностью у правящей элиты России, пишет Кэрролл.

"Потеря символичной горы Афон усилит ощущение изоляции церкви, некогда стремившейся стать центром православного мира, - полагает автор статьи. - До принятого в понедельник решения Константинополь официально признавался "первым среди равных". Однако русская церковь, учитывая ее богатство и сто с лишним миллионов последователей, всегда добавляла к этой формуле знак вопроса".

Протодиакон Андрей Кураев считает, что РПЦ проводит "упрямую" политику самоизоляции. Московский Патриархат накладывает санкции на своих же, причем по прямому приказу Кремля, что, по словам Кураева, равносильно "бомбардировке Воронежа". В результате вполне может начаться русская реформация, предположил он.

"Это произойдет не за следующую неделю или месяц. Но полемика такова, что нужно глубоко задуматься о старых канонах, а это может привести к реформации православия в целом", - сказал Кураев журналисту Independent.