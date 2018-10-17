"Самый глубокий кризис в православии со времен раскола с католиками"

Синод РПЦ решил порвать отношения с Константинопольским Патриархатом - крупнейшая ветвь восточного православия пошла на столкновение со своим духовным центром. Эти события усугубят и без того разрушенные отношения между Россией и Украиной в политическом и социальном смысле, пишут СМИ. Политика Кремля сделала церковный спор об автокефалии вопросом политического самоутверждения Украины.

Синод Русской православной церкви решил порвать отношения с Константинопольским Патриархатом - крупнейшая ветвь восточного православия пошла на столкновение со своим духовным центром, передает корреспондент Independent Оливер Кэрролл.

Этот шаг был вызван решением Патриарха Константинопольского устранить препятствия для получения автокефалии Украинской православной церковью. В РПЦ это решение назвали "вторжением на ее каноническую территорию", которое "ликвидирует" Константинополь в качестве центра восточного православия.

"Эти события, как представляется, усугубят разногласия на Украине, где сейчас действуют три православные церкви, две из которых до недавних событий были раскольническими", - отмечает журналист.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что Москва мало что уступит. Кремль "очень обеспокоен" последними событиями, а на попытки преследовать верующих будет дан "политический и дипломатический" ответ.

РПЦ сообщила о некоторых последствиях своего решения. Последователям Московского Патриархата будет запрещено молиться в церквах, которые остаются в подчинении у Константинополя. Это правило будет распространяться на 20 монастырей горы Афон.

"Потеря символичной горы Афон усилит ощущение изоляции церкви, некогда стремившейся стать центром православного мира", - полагает автор статьи.

Протодиакон Андрей Кураев считает, что РПЦ проводит "упрямую" политику самоизоляции. Московский Патриархат накладывает санкции на своих же, причем по прямому приказу Кремля. В результате может начаться русская реформация. "Это произойдет не за следующую неделю или месяц. Но полемика такова, что нужно глубоко задуматься о старых канонах, а это может привести к реформации православия в целом", - сказал Кураев.

Разрыв связей РПЦ с Вселенским Патриархатом повлияет на и без того разрушенные отношения между Россией и Украиной в политическом и социальном смысле, считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

Для РПЦ решение Константинополя о признании на Украине независимой церкви стало "жестким ударом и провокацией", отмечает автор.

"Наряду с символичным и доходным церковным имуществом, от которого Москва не собирается отказываться ни при каких условиях, речь идет и об общественном и политическом влиянии на Украине, - полагает Акерет. - Киев считается колыбелью православия и российской государственности. (...) Русская православная церковь идеологически тесно связана с государственным руководством России. Если она потеряет влияние на Украине, это ограничит и вмешательство Москвы или, если выражаться положительно, ее мягкую силу. Поэтому некоторые комментаторы оценивают происходящее как поражение президента Путина и его враждебной политики по отношению к Украине".

"Украинская православная церковь в Киеве уже давно настаивала на независимости, - продолжает журналист. - Но фактическое объявление Москвой войны путем аннексии Крыма вопреки международному праву и война в Донбассе сделали из этого вопрос политического самоутверждения Украины. (...) То, что Вселенский Патриархат принял в этом вопросе решение в пользу Украины и против России, Украина воспринимает как знак признания своего государственного суверенитета".

"Исход церковного спора на настоящий момент, вероятно, отмечается православными верующими Украины как большой успех. Однако в политическом и социальном смысле отношения между Москвой и Киевом и соответственно между теми, кто склоняется к той или иной стороне, еще больше ужесточатся", - констатирует Акерет.

Отделение УПЦ от Московского Патриархата привело, пожалуй, к самому глубокому кризису в православии со времен раскола между католиками и православными тысячу лет назад. "По иронии судьбы на этот раз именно Константинополь и Москва, которые сами себя считают Вторым и Третьим Римом соответственно, спорят о том, кто главный", - пишет постоянный автор австрийской газеты Der Standard Андре Баллен.

Москва, замечает журналист, справедливо обвиняет Константинополь в том, что решение о предоставлении автокефалии УПЦ имеет политические мотивы. "Однако в этом провале Москва виновата сама. Это расплата за то, что московские клирики вокруг Патриарха Кирилла все теснее срастались с политическим руководством в Кремле. РПЦ далеко не независима от государства, напротив, она (...) без стеснений пользуется близостью к власти".

"Кремль, со своей стороны, превращает ее в инструмент для реализации своих интересов - прежде всего на Украине. Поговаривают, что президент Путин обсуждал свои действия на Украине с Кириллом", - пишет Баллен.

Неудивительно, что РПЦ теряет свои позиции на Украине - она никогда не была там фактором, сглаживающим остроту конфликта, резюмирует журналист.