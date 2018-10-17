Экскурсия по российской "ферме троллей" в сопровождении экскурсовода

Журналист французского издания Les Echos Дерек Перотт встретился с российской журналисткой Людмилой Савчук, которая проникла в "Агентство интернет-исследований" в Санкт-Петербурге, обвиненное в участии в манипулировании американскими выборами. Она описывает хорошо отлаженную систему и привлекает внимание к неотложной необходимости организовать ответные действия в Европе.

В 2015 году 36-летняя журналистка проникла в качестве сотрудницы в одну из главных "ферм троллей" своей страны, "Агентство интернет-исследований", и проработала там два месяца, говорится в статье.

В понедельник молодая активистка представила изданию Les Echos редкие доказательства своего погружения в фабрику "фейковых новостей", которые скоро перерастут в книгу, свидетельствуя о масштабе и методах этой войны нового типа. Она описывает прекрасно отлаженную организацию, где сотни молодых юношей и девушек, вдохновленных "чувством служения своей стране", получали по 400 долларов в месяц за создание фальшивых аккаунтов и за онлайн-пропаганду "фейковых новостей", "произведенных другой фермой, предназначенной для их создания, путем искажения реальных фактов или их придумывания".

Сегодня Савчук сотрудничает с правозащитной организации НПО Avaaz, она предостерегает: "Нет никаких сомнений в том, что очередные действия будут направлены на европейские выборы. Цель Кремля осталась прежней: создать хаос, чтобы затем извлечь из него выгоду. Европа обязательно должна укреплять свои защитные механизмы".

"Приоритетной должна стать борьба против "фейковых новостей" путем пресечения зла в корне, надо наказывать троллей и блокировать ботов", - настаивает она.

"Надо не реагировать, а упреждать, лучше действовать с опережением будущих методов и атак", - взволнованно говорит Савчук, утверждая, что в России все быстрее стирается грань между истинными и ложными СМИ. "Наблюдается появление "поддельных газет", с офисом и командами, которые смешивают правдивые статьи с реальными фактами и "фейковыми новостями", продиктованными правительством", - рассказывает она.

Мы еще не знаем всего, что нас ждет: организованная в понедельник и вторник в Брюсселе внутренним аналитическим центром Еврокомиссии конференция посвящалась современной технологии deepfake, которая основывается на развитии трюковых видеосъемок. В подтверждение был продемонстрирован видеоролик с Владимиром Путиным, казавшимся более настоящим, чем оригинал, речь которого на самом деле непосредственно контролировалась техническим специалистом - это было и впечатляюще, и тревожно, описывает Перотт.