Финляндия в долгом ожидании атомной электроэнергии

"Имея лишь ограниченные собственные ресурсы, в энергетике Финляндия зависит от импорта. Поэтому Хельсинки относительно масштабно делает ставку на атомную электроэнергию. Однако для этого нужно достаточно много терпения", - пишет журналист швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Рудольф Херманн.

В качестве примера автор приводит "спорный проект" по строительству АЭС в городе Оулу на севере Финляндии в сотрудничестве с российской компанией "Росатом". В начале октября Центр радиационной безопасности Финляндии сообщил ответственному за проект консорциуму Fennovoima о недочетах в представленной документации. В связи с этим, по данным ведомства, подготовка соответствующего анализа безопасности проекта, вероятно, продлится до 2020 года.

"Однако просрочка - не единственная проблема этого ядерного проекта. Вторая проблема заключается в его внутренней логике. Ведь вообще-то Финляндия, развивая ядерную энергетику, хочет уменьшить свою зависимость от российской нефти. Но когда Хельсинки для этого ставит себя в зависимость от российских ядерных технологий, дилетант может оказаться в замешательстве. Компетентные комментаторы, напротив, считают, что Финляндия пошла на сделку с "Росатомом" для того, чтобы со своей стороны защитить интересы финского государственного энергетического концерна Fortum в России. В общем, классическая политическая сделка", - резюмирует Херманн, отмечая, что другой финский проект, АЭС "Олкилуото-3", и вовсе превратился в "бесконечную историю".