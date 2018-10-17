Московский Патриархат разрывает отношения с Константинополем из-за Украины

Разрыв связей РПЦ с Вселенским Патриархатом повлияет на и без того разрушенные отношения между Россией и Украиной в политическом и социальном смысле, считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

Для Русской православной церкви, имеющей самый могущественный патриархат в православном мире, решение Синода Константинопольского Патриархата о признании на Украине независимой церкви стало "жестким ударом и провокацией", отмечает автор.

"Для РПЦ речь идет о большем, нежели о соблюдении церковных канонов. Украинская православная церковь Московского Патриархата во главе с митрополитом Онуфрием является на Украине бесспорно крупнейшей и наиболее влиятельной среди православных церквей. (...) Многие важные православные монастыри и соборы на Украине, в частности, Киево-Печерская Лавра, относятся к Московскому Патриархату", - говорится в статье.

"Наряду с символичным и доходным церковным имуществом, от которого Москва не собирается отказываться ни при каких условиях, речь идет и об общественном и политическом влиянии на Украине, - полагает Акерет. - Киев считается колыбелью православия и российской государственности. (...) Русская православная церковь идеологически тесно связана с государственным руководством России. Если она потеряет влияние на Украине, это ограничит и вмешательство Москвы или, если выражаться положительно, ее мягкую силу. Поэтому некоторые комментаторы оценивают происходящее как поражение президента Путина и его враждебной политики по отношению к Украине".

"Украинская православная церковь в Киеве уже давно настаивала на независимости, - продолжает журналист. - Но фактическое объявление Москвой войны путем аннексии Крыма вопреки международному праву и война в Донбассе сделали из этого вопрос политического самоутверждения Украины. (...) То, что Вселенский Патриархат принял в этом вопросе решение в пользу Украины и против России, Украина воспринимает как знак признания своего государственного суверенитета".

"Исход церковного спора на настоящий момент, вероятно, отмечается православными верующими Украины как большой успех. Однако в политическом и социальном смысле отношения между Москвой и Киевом и соответственно между теми, кто склоняется к той или иной стороне, еще больше ужесточатся", - констатирует Акерет.