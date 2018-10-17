Уже скоро генпрокурор Швейцарии вступит в конфронтацию с Путиным

"Как только политическое ведомство предоставит соответствующие полномочия, федеральная прокуратура Швейцарии получит возможность принять правовые меры против двух членов российской военной спецслужбы ГРУ", - сообщает журналист Neue Zürcher Zeitung Марсель Гир.

Речь идет о членах особого подразделения ГРУ Алексее Моренце и Евгении Серебрякове, подозреваемых в совершении кибератаки на ВАДА в Лозанне, дело против которых было возбуждено федеральной прокуратурой Швейцарии около полутора лет назад.

"Чтобы иметь возможность принять против предполагаемых шпионов меры в соответствии с законом, в конце августа федеральная прокуратура подала в Национальный совет ходатайство о предоставлении полномочий. Последний, согласно соответствующему предписанию, делегировал принятие решения Департаменту юстиции и полиции (EJPD). Решение станет известно в ближайшие дни после согласования с Федеральным департаментом иностранных дел (EDA). Неожиданным будет любой ответ, кроме одобрения ходатайства", - пишет журналист.

"Полномочия на осуществление уголовного преследования дадут федеральной прокуратуре возможность ввести принудительные меры против предполагаемых российских агентов. Тем не менее, больших возможностей у прокуратуры нет", - отмечает Гир, поясняя, что в связи с преобладающим политическим характером дела федеральный закон о международной правовой помощи в уголовных делах исключает возможность выдать международный ордер на арест.

"Однако прокуратура может выдать национальный ордер на арест двух подозреваемых россиян. В этом случае они могут быть арестованы при въезде в Швейцарию", - подчеркивает журналист.

"В случае вынесения национального постановления об аресте Моренца и Серебрякова генпрокурор Михаэль Лаубер, несомненно, окажется в щекотливой ситуации. (...) Тот, кто поймает двух представителей военной спецслужбы ГРУ, неизбежно будет иметь дело с президентом России Владимиром Путиным", - констатирует Гир.