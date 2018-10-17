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17 октября 2018 г.
17 октября 2018 г.

Андре Баллен | Der Standard

Раскол православной церкви: пощечина для Патриарха

Отделение Украинской православной церкви от Московского Патриархата привело, пожалуй, к самому глубокому кризису в православии со времен раскола между католиками и православными тысячу лет назад. "По иронии судьбы на этот раз именно Константинополь и Москва, которые сами себя считают Вторым и Третьим Римом соответственно, спорят о том, кто главный", - пишет постоянный автор австрийской газеты Der Standard Андре Баллен.

Москва, замечает журналист, справедливо обвиняет Константинополь в том, что решение о предоставлении автокефалии УПЦ имеет политические мотивы. "Однако в этом провале Москва виновата сама. Это расплата за то, что московские клирики вокруг Патриарха Кирилла все теснее срастались с политическим руководством в Кремле. РПЦ далеко не независима от государства, напротив, она (...) без стеснений пользуется близостью к власти".

"Кремль, со своей стороны, превращает ее в инструмент для реализации своих интересов - прежде всего на Украине. Поговаривают, что президент Путин обсуждал свои действия на Украине с Кириллом", - пишет Баллен.

Неудивительно, что РПЦ теряет свои позиции на Украине - она никогда не была там фактором, сглаживающим остроту конфликта, резюмирует журналист.

Источник: Der Standard


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