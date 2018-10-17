Мясо из клеток живых животных: а вы попробовали бы эти куриные наггетсы?

"Аппетит к мясу в мире не утихает. Поэтому срочно необходимо искать альтернативы. Американская фирма по производству продуктов питания нашла необычный способ производства мяса: из живых животных", - сообщает Stern.

"Компания Just из Сан-Франциско разработала метод выращивания мяса из клеток, взятых из перьев курицы, - передает журналистка Дениз Снигуоле Вахтер со ссылкой на BBC. - Для того чтобы изготовить куриный наггетс, потребуется примерно два дня. С помощью белка клетки делятся в небольшом биореакторе. (...) Такой продукт (пока) не найти в розничной торговле, но руководитель фирмы Джош Тетрик уверяет, что уже к концу года такое мясо будет представлено в некоторых ресторанах".

Несколько лет назад предприниматель также разработал майонез, состоящий только из растительных компонентов.

"Благодаря мясу, производимому из животных клеток, Тетрик и его коллеги хотят положить конец промышленному содержанию животных и защитить окружающую среду от его воздействия", - отмечает Вахтер.

"По данным Федерального статистического ведомства Германии, за последние десятилетия потребление мяса в мире значительно выросло. Так, с 1990 по 2013 год количество ежегодно потребляемого мяса на человека выросло на 10 кг и составило 43 кг", - говорится в публикации.