И тогда кто-то скомандовал "фас"

В среду начинается судебный процесс против российских театральных деятелей, самый сенсационный с момента развала СССР. Режиссеру Кириллу Серебренникову, продюсеру Алексею Малобродскому, театральному директору Юрию Итину и менеджеру театра Софии Апфельбаум вменяется в вину хищение государственных средств на сумму в 3,3 млн евро, сообщает Юлиан Ханс на страницах немецкой Sueddeutsche Zeitung.

Местами обвинение выглядит совсем гротескно. Например, в той его части, которая касается театральной постановки "Сон в летнюю ночь" (на которую было выделено финансирование) - утверждается, что она никогда не ставилась на сцене, при этом она до сих пор значится в репертуаре "Гоголь-центра", который возглавляет Серебренников.

"Когда Малобродский начинает свой рассказ, история выглядит так, как будто происходила она в другую эпоху", - отмечает Ханс, побеседовавший с генпродюсером созданной Серебренниковым "Седьмой студии" (эта платформа задумывалась для развития и популяризации современного театра. - Прим. ред.).

Успех "Седьмой студии", проекта, созданного в период президентства Дмитрия Медведева, был ошеломляющим. Серебренникова начали приглашать для работы в Берлин, Штутгарт, его фильмы показывали на фестивалях в Каннах и Локарно, говорится в статье.

Но затем, продолжает Ханс, "ветер на родине изменил свое направление. Путин, вернувшись в Кремль в 2012 году, взял курс на консерватизм. В почете теперь "традиционные ценности", а новый министр культуры Владимир Мединский считает своей задачей защищать их от современных нововведений и влияния Запада бок о бок с православными клириками".

"Мы понимаем современное искусство как исследование", - отмечает Малобродский. Но тот, кто уходит с проторенной дорожки, идет на риск. "Никогда заранее не знаешь, к каким выводам может прийти творческий человек - это пугает консервативный лагерь", - говорит собеседник SZ.

По мнению продюсера, в какой-то момент кто-то скомандовал "фас" - то ли преследуя корыстные цели, то ли будучи задетым. И вот уже заработала система, верноподданные выполняют поставленные задачи без тени моральных сомнений. "Они готовы нарушать законы, подтасовывать доказательства и добывать ложные свидетельские показания", - говорит Малобродский. Он не знает и, может быть, не узнает никогда, кто за этим стоит.

Бывший бухгалтер "Гоголь-центра" после нескольких месяцев, проведенных в следственном изоляторе, дала признательные показания. До этого она признавалась правозащитникам, которые пришли к ней в камеру, что готова пойти на сотрудничество со следствием, говорится в статье.

Малобродский рассказывает о том, что и его хотели заставить пойти на это - и поместили в одну камеру с наркоманами и теми, кто был осужден за тяжкие преступления. Самое обидное, признается он, что его обвиняют в том, чего он не делал. "Это большой урон моей репутации", которая нарабатывается годами.

Многие в Москве подозревают за атакой на современный театр главу патриаршего Совета по культуре митрополита Тихона, которого иногда называют "духовником Путина". Совет по культуре, церковно-государственное образование, "в последнее время задает идеологический тон в стране", отмечает автор статьи. "Режиссер, публично заявивший о своей гомосексуальности, его сбивающие с толку инсценировки или такие критикующие духовенство спектакли, как "Мученик", (...) пришлись там не по душе".

Кроме того, отмечает Ханс, все обвиняемые в хищении - евреи. Стоит ли за судебным процессом Тихон, можно только гадать, говорит Алексей Малобродский. Но в стране антисемитизм имеет давнюю традицию. "Как только официальная идеология погружается в кризис, в какой-то момент обязательно поднимается еврейский вопрос", - цитирует SZ.