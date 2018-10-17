Лучший лоббист саудитов сидит в Белом доме

Трамп сравнил дело об исчезновении журналиста Хашогги с делом Кавано, выдвинутого им на должность судьи Верховного суда: как и в случае с его протеже, Эр-Рияд обвиняют поспешно, считает американский президент. Как пишет в своей статье на сайте Sueddeutsche Zeitung Алан Кэссиди, "Трамп не первый президент США, ставящий интересы выше моральных принципов".

"Представители королевской саудовской династии тратят немалые деньги, чтобы предстать в выгодном свете в Вашингтоне. Они выкладывают большие суммы за услуги престижных пиар-консультантов, жертвуют во влиятельные аналитические фонды и с размахом финансируют конференции. Однако, - считает журналист, - саудиты могли бы и сэкономить: их лучший лоббист сидит в Белом доме".

Отвечая на вопрос о предполагаемом убийстве журналиста Джамаля Хашогги, Трамп лишь повторил то, что говорит Эр-Рияд: они все отрицают!

"Так уже было с президентом Путиным и вмешательством в выборы в США. Путин говорит, что он не имеет к этому отношения, - этого вполне достаточно для Трампа. Режим террора в Северной Корее? С того момента, как он стал получать от Ким Чен Ына льстивые послания, он об этом не упоминает. (...) Президент США готов стать пресс-секретарем для автократов, если ему это сулит выгоду", - отмечает автор статьи.

В интервью информагентству AP он сравнил дело Хашогги с делом Кавано. "Опять начинается: виновен, пока не доказано обратное. Терпеть такое не могу", - цитирует издание.

"Что касается отношений с Саудовской Аравией, Трамп ведет себя сообразно традиционной политике США в отношении Эр-Рияда: интересы здесь зачастую ставятся выше моральных принципов. Взять те же нарушения прав человека, причастность к терактам 11 сентября или экспорт исламского экстремизма: вашингтонские политики из обоих политических лагерей до сих пор прощали саудитам все".

Трамп держится за оружейные поставки, кроме того, он выстроил свою ближневосточную политику, опираясь на Эр-Рияд, - "мертвый журналист ничего не должен поменять в этом раскладе", резюмирует SZ.