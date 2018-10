17 октября 2018 г. Камилла Тернер | The Telegraph Сон на лекциях могут счесть признаком психического расстройства Когда-то считалось, что для студентов заснуть на лекциях после вечеринки - обычное дело. Но в Букингемском университете это теперь будут трактовать как возможный признак психического расстройства, сообщает журналистка The Telegraph Камилла Тернер. С января всех сотрудников университета запишут на обязательный курс по психическому здоровью. Руководитель программы Ди Банкер пояснила: "Мы будем рассказывать о признаках и симптомах стресса и депрессии: это безучастность, пропуск занятий, отсутствие визуального контакта, недосып. Если кто-то находится в состоянии тревоги, он может быть бледен, потеть, ломать руки, нервничать. Он может быть неспособен концентрироваться, смотреть вам в глаза, поддерживать разговор, сидеть на одном месте или находиться в одном помещении с вами". "Преподавателям расскажут, что, если "студент засыпает на вашей лекции", это может быть "признаком того, что ночью он не спит" из-за тревоги или депрессии", - передает Тернер. Заместитель ректора университета Энтони Селдон заявил: "Никто из сотрудников не должен проходить мимо студента, который явно оказался в тяжелой ситуации. Цель - спасти жизни, и мы все должны внести свой вклад". По его словам, первокурсникам следует предлагать альтернативы вечеринкам и мероприятиям, где много пьют и принимают наркотики. "Каждого студента надо учить тому, как глубоко дышать и контролировать дыхание, чтобы справиться со стрессом, - писал Селдон в докладе в прошлом году. - Студенты, научившиеся глубоко расслабляться и практикующие йогу, тайчи, пилатес и другие подходы к релаксации, вырабатывают растущую выносливость и уверенность на всю жизнь". Источник: The Telegraph