17 октября 2018 г. Марк Беннеттс | The Times Марионетке Путина внезапно захотелось играть ведущую роль "Когда российские избиратели решили выразить свое недовольство увеличением пенсионного возраста на пять лет, они принесли победу на важнейших выборах националистической партии, лидер которой регулярно призывает Кремль наносить ядерные удары по противникам Москвы", - пишет журналист The Times Марк Беннеттс. По словам ряда аналитиков, неожиданный успех ЛДПР на выборах был обусловлен исключительно протестным голосованием, но Владимир Жириновский с оптимизмом смотрит на будущее своей партии. "Люди устали от "Единой России", - сказал он корреспонденту The Times. - А западные демократии себя дискредитировали, они не популярны". Агрессивная и нередко эксцентричная риторика Жириновского популярна у значительной части российского электората. По данным "Левада-центра", он пользуется наибольшим доверием после Путина. "Это очень серьезный вызов для Кремля, и администрация президента будет устраивать мозговой штурм, чтобы попытаться как-то починить политическую и выборную систему", - сказал политолог Владимир Слатинов. "Кремль воплощает в жизнь все, что мы предлагали много лет назад, - заявил Жириновский. - Мы первыми призывали забрать Крым у Украины". Что касается нынешней внешней политики Путина, Жириновскому хотелось бы более агрессивного ответа на присутствие войск НАТО в странах Балтии. "НАТО готовится напасть на нашу страну. Но мы не должны допустить еще одного 22 июня 1941 года, - сказал он. - Если я буду в Кремле на месте Путина, нам следует нанести удар 20 июня, а не дожидаться 22-го". "После недавнего успеха ЛДПР и Коммунистической партии на выборах российские СМИ сообщали, что Кремль планирует их "наказать" за неспособность придерживаться правил. Но Жириновский утверждает, что никаких разговоров о кремлевских санкциях против ЛДПР нет", - пишет Беннеттс. Жириновский не скрывает, что он и его партия извлекают финансовые выгоды: "Мы получаем от правительства 152 рубля за каждый голос за нас на выборах". По имеющимся оценкам, ЛДПР на 97% финансируется из госбюджета. Неудивительно, что Жириновский не стремится слишком сильно кусать руку кормящего и открыто заявляет о своей лояльности политической системе Путина, по крайней мере пока. "Для Путина мы не угроза, мы ему не враги, - сказал он. - Коммунисты и Навальный - революционеры, но мы нет. Мы лишь стремимся скорректировать политику Кремля". Источник: The Times