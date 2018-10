17 октября 2018 г. Том Кингтон | The Times Сальвини едет в Москву, чтобы призвать к отмене санкций "В преддверии визитов своих министров - а именно, премьера и министра внутренних дел - в Москву Италия вновь атаковала санкции, наложенные ЕС на Россию", - утверждает журналист The Times Том Кингтон. Премьер Италии Джузеппе Конте сказал во вторник: санкции "наносят вред нашим компаниям, которые мы намерены защищать, а также российскому гражданскому обществу". Конте встретится с российским президентом Путиным 24 октября. Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини возглавляет делегацию итальянских предпринимателей, которая сегодня будет участвовать в конференции в Москве. На этой неделе Сальвини назвал санкции "нелепостью с социальной, культурной и экономической точки зрения", добавив: "Я туда еду не потому, что мне платят в рублях, как пишут некоторые, а потому что проблема решается путем диалога, а не эмбарго". Газета напоминает: "Ведущие итальянские бизнесмены говорят, что из-за санкций компании потеряли миллиарды евро". Источник: The Times