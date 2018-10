17 октября 2018 г. Эми Феррис-Ротман | The Washington Post Крым нашел способ поддержать свою слабую экономику. Он будет завлекать сирийских туристов "Это был бы один из самых необычных в мире прямых авиарейсов", - замечает корреспондент The Washington Post Эми Феррис-Ротман. "Но предложение доставлять сирийских военных и гражданских лиц на черноморский курорт действительно прозвучало во вторник, когда делегация Крыма посетила Дамаск", - поясняет автор. "Мы понимаем, что ограничения, касающиеся торговли, перевода денег и туризма, похожи на то, что мы имеем в Крыму", - сказал премьер-министр Крыма Сергей Аксенов. Издание поясняет, что Сирия и Крым страдают от западных санкций, их экономики бедствуют. "Нам следовало бы превратить наши минусы в наши плюсы", - заявил Аксенов во время визита в Сирию. Итак, крымская делегация предложила открыть воздушное сообщение между Симферополем и Дамаском. "Несмотря на наличие изящного нового международного аэропорта, международные рейсы не летают в Крым после его аннексии", - отмечает автор. Источник: The Washington Post