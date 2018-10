17 октября 2018 г. Леон Арон | The Wall Street Journal Российские пенсии и риск войны "За последние несколько месяцев тысячи мужчин и женщин выходили на антиправительственные митинги на улицы более чем 80 российских городов", - пишет в своей статье в The Wall Street Journal Леон Арон, директор программы исследований России в American Enterprise Institute, подчеркивая, что это не "обычные недовольные", а rabotyagi. Автор поясняет, что демонстранты протестуют против повышения пенсионного возраста. "У россиян появилось чувство, что путинский режим нанес им удар в спину", - говорится в статье. Арон предостерегает: "Головная боль Путина может вскоре стать головной болью для Запада. В конце 2013 года, когда его рейтинг был самым низким за 13 лет (и лишь на 6% ниже текущего), он повысил его, устроив шокирующую зимнюю Олимпиаду с массовым допингом, за которой последовали захват и аннексия Крыма и война с Украиной. С тех пор милитаризированный патриотизм стал ключом к популярности Путина". "Путин оседлал тигра патриотического ража, но слезть с этого зверя нелегко, а он требует свежего мяса, как можно более кровавого. Сегодня, когда пенсионная реформа угрожает популярности Путина, возможно, вновь наступило время для кормежки. Очевидные точки, где можно было бы срежиссировать новый "Крым" или "Украину", - это Нарва и Латгалия, анклавы, где велика доля русскоязычного населения, в Эстонии и Латвии соответственно. Вдобавок к приливу патриотизма Путин, несомненно, понадеется обнажить нерешительность и неэффективность НАТО. Шаг определенно рискованный, но в политических расчетах Путина курс на зарубежные авантюры, возможно, менее гибелен, чем внутриполитические волнения", - говорится в статье. Напомнив русскую пословицу "от копеечной свечки Москва сгорела", автор предполагает: "Так получается и с пенсионной реформой: предполагаемая экономия 15 млрд долларов в год (мизерная по сравнению с расходами России на оборону и агрессию в Крыму) - копеечная свечка, которая может поджечь всю страну. Будем надеяться, что пожарные машины Запада наготове на случай распространения пожара". Источник: The Wall Street Journal