Смертная казнь для предателей и детоубийц?

"В России разгорелись дебаты о возвращении смертной казни - и это выгодно прежде всего Путину", - пишет журналист немецкого издания Frankfurter Rundschau Штефан Шолль.

Дискуссия вспыхнула после убийства 9-летней девочки в Саратове. "Теперь "высшая мера наказания", как называют в России казнь, снова стала главной внутриполитической темой. "Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству", - заявил Евгений Примаков, депутат от партии "Единая Россия" из Саратова".

"С ним согласна и коммунистка Ольга Алимова, также из Саратова. "Заигрались в демократию и толерантность", - заявила она".

"Министр внутренних дел Александр Колокольцев и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже ранее высказывались за возвращение смертной казни. (...) Однако высшее руководство не поддерживает инициативу. "Суд Линча и смертная казнь - не панацея", - объявила Анастасия Кашеварова, ассистентка председателя Госдумы Вячеслава Володина".

"Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков коротко заявил, что "в настоящее время этот вопрос никак не обсуждается", - передает издание. - Тем самым администрация президента ради разнообразия поддержала либеральную общественность, громогласно защищающую введенный в 1996 году мораторий на смертную казнь".

"Владимиру Путину новые дебаты приходятся вполне кстати, считает оппозиционер Сергей Давидис. "Они лишь подтверждают его систему так называемых традиционных ценностей, патриархальную систему, к которой в сущности принадлежит и смертная казнь", - говорит он. В то же время, считает Давидис, после возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы для Кремля сейчас очень благоприятно показать себя на международной арене с либеральной стороны", - передает Frankfurter Rundschau.