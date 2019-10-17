"Разрешение каталонского кризиса должно произойти путем диалога, демократии и самоопределения"

"Решение о независимости Каталонии должно приниматься гражданами и их представителями, а не судьями", - пишут семь лидеров и бывших руководителей автономного региона на страницах Le Monde.

"Верховный суд Испании, наконец, вынес свое решение в понедельник, 14 октября. После двух лет предварительного заключения шесть бывших членов каталонского правительства, бывший председатель каталонского парламента и два президента независимых ассоциаций были приговорены к лишению свободы на срок от девяти до тринадцати лет", - отмечают авторы статьи.

"И неважно, что не было никакого восстания или "мятежа", но был референдум [за или против независимости Каталонии, проведенный каталонским правительством 1 октября 2017 года]. Неважно, что каталонские граждане не причиняли насилие кому бы то ни было. Неважно, что весь мир видел, как в ходе референдума испанская полиция использовала непропорциональное насилие против безоружных граждан всех возрастов, против целых семей, просто потому, что люди захотели проголосовать", - говорится в публикации.

"(...) Единственное, что имеет значение, это то, что нереформированным структурам испанского государства захотелось наказать этих женщин и мужчин за то, что они предоставили каталонским гражданам возможность самим определять свое будущее путем референдума, за то, что они осмелились пересмотреть вопрос о том, что считается самым священным всеобщим благом: о единстве Испании", - отмечают каталонские лидеры.

"(...) Мы, действующие или бывшие главы каталонского правительства или парламента, считаем, что решение, принятое в понедельник Верховным судом Испании и политически поддержанное правительством Испании, представляет собой удар по демократическим качествам Испании и нарушение международных обязательств в области прав человека и гражданских прав. Подвергается опасности свобода слова, мысли и собраний", - утверждают авторы публикации.

"(...) Необходимо возобновить истинный диалог, в случае необходимости, с помощью третьих стран. Диалог без применения мер принуждения. Необходимо внести изменения и дополнения в законы и конституции, чтобы принимать в расчет политические и демократические реалии, а не сделать их неосуществимыми, и это следует понять в Мадриде и в других странах", - заявляют каталонские лидеры.

"Нужно найти политическое решение, основанное на освобождении политических заключенных, возвращении изгнанников и самоопределении. Все это не означает, что Каталония в любом случае должна стать независимой. Это означает, что решение, касающееся каталонских граждан и их представителей, должно приниматься ими самими, а не судьями и прокурорами", - передает издание.

"На карту поставлено наше общее будущее, не только как каталонцев или испанцев, но и как европейцев. Путь диалога, демократии и самоопределения - единственный способ найти решение. Игнорировать волю каталонского народа, заключать в тюрьму политических и общественных лидеров и обращаться к судьям для решения чисто политического вопроса, как это до сих пор делал испанский истеблишмент - все это просто ведет к той катастрофе, которую мы сейчас переживаем в "Каталонии", - говорится в статье.

Ким Торра, президент Женералитата (правительство Каталонии); Роджер Торрент, председатель парламента Каталонии; Эрнест Бенах, бывший председатель парламента Каталонии (2003-2010 годы), Карме Форкадель, бывший председатель парламента Каталонии (2015-2017 годы); Артур Мас, бывший президент Женералитата (2010-2016); Карлес Пучдемон, бывший президент Женералитата (2016-2017 годы), и Джоан Ригол, бывший председатель парламента Каталонии (1999-2003 годы)