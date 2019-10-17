Украинский президент попал в ловушку своего стремления к миру

"(...) Между Киевом, Парижем, Берлином и Москвой этой осенью возобновилась активная дипломатическая деятельность по нахождению выхода из войны на Донбассе, в которой с 2014 года погибло более 13 тыс. человек. Окно для запуска очень узкое, учитывая исторически деградировавшее состояние отношений между Украиной и Россией, ведущих войну на украинской территории. Но ситуация понемногу меняется благодаря определенной дозе прагматизма со стороны Владимира Зеленского, который сделал возвращение мира в своей стране краеугольным камнем своего мандата, а также благодаря упорному навязыванию воли с французской и немецкой стороны. Париж и Берлин чуть ли не с ангельским терпением делают ставку на мнимую добрую волю Кремля, который западные жители считают готовым завершить единственную войну, которая в настоящее время ведется в Европе", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Киеве Стефан Сиохан.

"(...) Выборы, состоявшиеся в этом году, и исследования общественного мнения дают нам основание считать, что украинское общество выражает сильное стремление к миру и свежему началу. Но не любой ценой. Многие отвергают такой выход из конфликта, который будет похож на военное, политическое и моральное поражение или какую бы то ни было победу России. В последние недели появилось движение под названием "Нет капитуляции", которое затрагивает все общество от либеральной интеллигенции до националистов", - отмечает автор статьи.

"Этот интуитивный отказ от капитуляции в течение месяца выражался в очень оживленной дискуссии вокруг "формулы Штайнмайера", - пишет Le Temps. - (...) Под давлением Германии и Франции Владимир Зеленский поддержал эту формулу и утвердил ее 1 октября. Но выбор времени оказался неудачным: украинцы узнали об этом... через российские СМИ, выразившие свое удовлетворение этой сделкой".

"Это усилило напряженность и породило подозрения, что президент не защищает интересы Украины", - анализирует Орыся Луцевич, исследователь из института Chatham House. 25% избирателей, которые не голосовали за Зеленского, рвут и мечут: президент готов провести выборы, в то время как Донецк и Луганск все еще находятся под контролем сепаратистов и России. "Дьявол кроется в деталях: каковы условия местных выборов, как и кто будет обеспечивать безопасность?"- задается вопросом Орыся Луцевич.

"Перед такими воплями негодования президент и его кабинет дают задний ход, - отмечает журналист. - На прошлой неделе на пресс-конференции Владимир Зеленский заявил о том, что пока на Донбассе будут присутствовать российские войска, никаких выборов не будет, "под дулом автомата их не будет и не может быть". В результате украинцы растерялись: согласно опросу социологической группы "Рейтинг", 18% из них поддерживают формулу Штайнмайера, 23% абсолютно против, но, главное, 60% больше ничего не в ней не понимают".

"(...) Нам пообещали безопасность, а после этого выборы. Но Зеленский предлагает нам выборы, а потом уже безопасность", - прокомментировала в понедельник 55-летняя Оксана Романенко в связи с Днем защитника Украины.

Политолог Алексей Гарань, научный директор Фонда "Демократические инициативы", указывает на "совместное давление России и Запада на Зеленского, который много вложил в свою риторику мира".

"Принятие Зеленским формулы Штайнмайера стало залогом его первой встречи с Владимиром Путиным во время саммита, который, по словам франко-германского министерского источника, может состояться в Париже около 11 ноября", - указывает издание.