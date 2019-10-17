Бойцовский клуб российской элиты

"Ни в одной другой стране мира ключевые должности в экономике и политике не занимает так много людей, занимающихся единоборствами, как в России", - пишет немецкое издание Die Welt.

Так, после того, как в прошлом году Алексей Навальный обвинил Виктора Золотова в манипуляции ценами при закупке продовольствия и снаряжения для своих войск, глава Росгвардии вызвал оппозиционера на дуэль, обещав сделать из него "сочную отбивную". "Будучи генералом армии, Золотов в любом случае в силу своей профессии обладает возможностями для физического обмена ударами. Другие же приобрели их по собственной инициативе", - отмечает автор статьи Эдуард Штайнер.

Например, 54-летний Михаил Прохоров, бывший глава "Норильского никеля" и концерна "Полюс золота", занимающий сегодня, по данным Forbes, 12 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России и обладающий состоянием в 9,8 млрд долларов, с юности занимался кикбоксингом и карате. "Когда несколько лет назад двое мужчин оскорбили его сестру, известного литературного критика, на благотворительном мероприятии, он пригрозил мужчинам в случае, если они не извинятся, "набить им морду". "Вы же знаете, что я это могу",- заявил тогда Прохоров.

"В суровом российском истеблишменте такое могут достаточно многие. И даже если большинство из них не привлекают к себе внимания непривычной для западного слуха вербальной бестактностью, владение боевыми искусствами пользуется популярностью и вызывает уважение".

"Ни в одной другой стране мира ключевые должности в экономике и политике не занимает так много людей, занимающихся единоборствами, как в России, - сказал в разговоре с Die Welt Алексей Мухин, глава московского Центра политической информации. - В дополнение к тем, кто это не скрывает, есть много тех, кто не говорит об этом открыто".

Но и те, кто не скрывает своего увлечения единоборствами, дают представление о популярности этих видов спорта. Так, мультимиллиардер Андрей Гурьев является дзюдоистом и к тому же заслуженным тренером России. Дзюдо и самбо владеет также "акула недвижимости и акционер московского аэропорта "Шереметьево" Александр Скоробогатько. Заслуженным тренером по самбо и дзюдо является Андрей Скоч, состояние которого оценивается Forbes в 5,2 млрд долларов.

"Популярность будо - японских боевых искусств - находит свое отражение и на политическом уровне. Причем не только в Чеченской республике, где президент Рамзан Кадыров и его окружение увлекаются боксом и, к возмущению всего мира, позволили для телевизионной трансляции подняться в клетку для поединка по MMA, неоднозначным смешанным единоборствам, детям от 8 лет".

Именно на московском политическом олимпе единоборствами занимаются особенно интенсивно, продолжает Штайнер. Так, Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, ранее занимавший должность министра природных ресурсов и экологии, не только увлекается ралли, но и, имея черный пояс по карате, обладает шестым из девяти присваиваемых при жизни мастерских разрядов. Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации, также является обладателем пятого дана по айкидо. Недавно и Владимир Путин получил девятый дан по тхэквондо. Не стоит ли любовь Путина к единоборствам за увлечением этими видами спорта его многочисленных подданных?

"Единоборствами занимаются не из-за карьеры, как и не из-за престижа или безопасности - у высокопоставленных лиц у нас все равно есть телохранители, - говорит политолог Мухин. - Айкидо занимаются для здоровья и снятия стресса. Ведь жизнь в России крайне стрессовая".

"Факт действительно состоит в том, что многие, как и Путин, начали заниматься единоборствами уже в детстве, потому что хотели защитить себя в суровой среде. Ведь "слабых бьют", что узнал на себе в детстве и Путин и использовал это позднее в качестве лейтмотива для укрепления ослабленного после смены политического строя государства".

"Поэтому в России наблюдается "не очень актуальная для XXI века тенденция к силе, возвращение к древности, когда физическая сила была очень важна в жизни", пояснил в ответ на запрос Die Welt Лев Щеглов, член Российского психологического общества и автор ряда лекций на тему "Психологический портрет политической элиты России". "Когда боевые искусства очень современны, насилие более допустимо, чем в других странах", - считает он".

"И, конечно, по мнению Щеглова, многие тренируются по примеру Путина: "Похожее было уже во времена Ельцина, когда все прыгали на теннисных кортах, только потому что первый посткоммунистический президент России боготворил теннис".

"В любом случае это оказалось выгодным для братьев Ротенберг, один из которых в молодости тренировался вместе с Путиным в одном петербургском клубе дзюдо. В последние годы (...) Аркадию Ротенбергу, состояние которого оценивается сегодня в 2,6 млрд долларов, подкинули почти большинство госзаказов на строительство - в том числе строительство моста в аннексированном Крыму стоимостью в несколько миллиардов".

"Впрочем, строительству политического моста на Запад единоборства в России не поспособствовали. Возможно, просто потому, что здесь нет спарринг-партнеров, которые могли бы общаться на этом уровне. С единственным исключением: бывший президент Литвы и комиссар Еврокомиссии по бюджету и финансовому планированию, 63-летняя Даля Грибаускайте. Она является обладательницей черного пояса по карате", - пишет Die Welt.