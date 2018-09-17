Женщины чаще мужчин сожалеют о сексе на одну ночь

В том, что касается воспоминаний о делах эротических, у мужчин и женщин своя правда, повествует Bild.

Психологи из Калифорнийского и Техасского университетов провели исследование, целью которого было выяснить, какой эротический опыт в своей жизни респонденты обоих полов считают на сегодняшний день самым ужасным. Ученые выяснили, что "женщины, как правило, сожалеют о сексе на одну ночь, мужчины - об упущенных шансах. (...) 24% респонденток предпочли бы потерять девственность с более подходящим парнем, 23% сожалеют о том, что изменили партнеру. А 20% опрошенных дам сегодня сожалеют, что слишком быстро согласились на интим с новым партнером", - передает издание.

"Сожалеть о спонтанном сексе? Серьезно?" - недоумевает большинство мужчин. Чаще всего они сожалеют о том, что не воспользовались в прошлом подвернувшимся шансом на секс. 27% злятся сегодня на то, что были в юные годы застенчивыми или не пускались в сексуальные приключения, когда были холостяками.

"Психологи, - пишет в заключение Bild, - объясняют столь заметную разницу в оценках тем, что в прошлом секс имел разные последствиях для обоих полов. Если упущенный шанс на совокупление для мужичины означал упущенный шанс на размножение, то для женщины беременность, наступавшая после секса, всегда была затратной как с точки зрения сил, так и времени. Поэтому женщины, как правило, всегда сожалели о соитии".