Писатель Дмитрий Глуховский: "Путин лжет, лжет и лжет"

"Российский писатель Дмитрий Глуховский критикует правительство Путина как организованную преступность и клептократию", - пишет на страницах Focus Марго Зеславски. Журналистка побеседовала с писателем.

Говоря о современной жизни в России, Глуховский отметил: "Сейчас мы живем в некотором материальном благосостоянии. Взамен были ограничены многие гражданские права. Разумеется, чемпионат мира по футболу расположил к нам, всем было весело. Но это было шоу, и оно в прошлом. В России говорят: цирк уехал, клоуны остались. Мы стоим перед теми же проблемами, что и до этого".

"Величайшая проблема, обусловливающая все остальные, - это кастовая система, - уверен собеседник издания. - По сути, в российском обществе существуют только два класса: люди, принадлежащие к аппарату власти, и все остальные, которые из него исключены".

"Речь идет не о деньгах, а только о том, чтобы принадлежать к властной клике, - добавил Глуховский. - Огромное состояние тоже может быть разрушено в два счета, если ты вступишь в конфликт с правящими кругами. Это произошло не только с Михаилом Ходорковским, который попал под перекрестный огонь из-за своих политических амбиций. Даже такой сверхлояльный друг власть имущих, как мультимиллиардер Владимир Евтушенков, однажды уже впал в немилость. Он не хотел уступать свою нефтяную компанию "Башнефть" государственному концерну "Роснефть".

"Каковы структуры этой властной клики?" - поинтересовалась журналистка.

"Все происходит под руководством спецслужб, которые с 1999 года вступили во власть вместе с Путиным. Сюда, однако, относится не только правительство и сотрудники госорганов, но и парламент, юстиция, организованная преступность, церковь, пресса", - заявил писатель.

Как рассказал Глуховский, сам он получает информацию через мессенджер "Телеграм". Там, по словам писателя, можно найти "анонимные, зашифрованные сообщения, которые показывают, кто с кем поддерживает связи". "Если прилагать усилия и читать их, то быстро становится понятным, насколько тесно переплетаются между собой аппарат власти и организованная преступность", - отметил собеседник издания.

"Путин лжет и считает это абсолютно нормальным. Он публично говорит, что Крым не будет аннексироваться. Спустя две недели Крым принадлежит России. Он говорит: эти солдаты на Украине - понятия не имею, кто они, может, это кто-то переоделся? В общем: когда Путин сегодня говорит, что Россия, конечно, не оказывала влияния на выборы в США, этому ведь не верит ни один человек. А как еще, если он всегда только лжет, лжет и лжет", - заявил Глуховский.

"Почему у Путина сегодня такая огромная популярность?" - спросила Зеславски.

"Он держится в стороне от текущей политики и посвящает себя вопросам такого калибра, как спасение мира. В официальном нарративе Путин в одиночку отвоевал для России престиж сверхдержавы, - пояснил писатель. - Для многих вопрос "Ты любишь Путина?" равнозначен вопросу "Ты любишь Россию?". А так как люди после всей безысходности со времен перестройки хотят снова испытывать гордость, они говорят: "Ну, конечно, я люблю Путина. Путин умный. Путин смелый. Он и симпатичный. Молодец". Они не понимают или не хотят понимать, что все лживое, что здесь происходит, осуществляется с его ведома и согласия".

В разговоре с Focus Глуховский рассказал, что один из героев его новой книги "Текст" принадлежит к клике власть имущих и у него отсутствует элементарное понимание морали. "Его единственные ценности - это лояльность и повиновение. Властная структура в современной России функционирует по этому же принципу", - считает писатель.

Говоря о свободе в России, собеседник издания отметил: "Свобода означает, что никто не попадает в тюрьму из-за своего мнения. Но здесь был арестован режиссер Кирилл Серебренников, критиковавший режим. Здесь в колонию отправляют политически активных деятелей искусства вроде Pussy Riot. Я бы не назвал это свободой. Но ясно, что Россия - это не диктатура, не тоталитарный режим, мы - это не Северная Корея. (...) Ради стабильности правительство прилагает много усилий, чтобы сохранять видимость, будто мы являемся демократией".

В заключение интервью Глуховский поделился своим видением будущего России: "Сегодняшняя каста, происходящая еще из советского времени, просто однажды устареет и сама исчезнет. Следующее поколение будет совсем другим, оно растет в сегодняшней реальности. Если не будет революции, тогда нам просто придется подождать. А проявлений революции я не вижу".