17 сентября 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Новые разоблачения вокруг покушения в Солсбери: секс с проституткой, "Доктор Новичок" и наказание за проваленную операцию Западные СМИ продолжают освещать расследование отравления Скрипалей. Как сообщили свидетели, двое подозреваемых курили траву и развлекались с проституткой в лондонском отеле накануне покушения. Кроме того, отравителей могли сопровождать медик и куратор. Загранпаспорта Петрова и Боширова были выданы, по-видимому, спецслужбами для прикрытия. Абсурдное интервью с двумя подозреваемыми пресса оценивает по-разному: как "роковой удар России в собственные ворота" либо как наказание агентов за халтурную работу. Двое убийц из России курили траву и развлекались с проституткой накануне отравления в Солсбери, передает журналист The Sun Мэтт Уилкинсон. Один из постояльцев лондонского отеля City Stay Hotel, столкнувшийся с Петровым у гостиничного туалета вечером накануне покушения, узнал его на кадрах с камер видеонаблюдения. Он рассказал The Sun: "Я вернулся с работы, у меня в номере была небольшая плита, и я собирался готовить ужин. Был вечер субботы, а в это время всегда тише, чем в будни. Но я почувствовал, что из их комнаты доносится запах травы. Он был у двери и в коридоре, его ни с чем не перепутаешь. Должно быть, это было около семи вечера. Потом там появилась женщина, думаю, проститутка. Они занимались сексом, это точно. Я слышал, как они долго занимались сексом, прямо очень громко. Это точно была женщина. Не думаю, что мужчины занимались сексом друг с другом. Я все еще чувствовал запах марихуаны". "Следователи полагают, что отравителей, нанесших удар в Солсбери, сопровождал врач, прозванный "Доктор Новичок", - пишет журналист The Sunday Mirror Алан Селби. Автор статьи сообщает, что спецслужбы выслеживают двоих людей, которые, как считается, прикрывали предполагаемых убийц, покушавшихся на Сергея Скрипаля. Неназванный "инсайдер из британских правительственных кругов сказал, что медика привлекли к операции, возможно, чтобы предотвратить перекрестное химическое загрязнение - или даже исключить необходимость вовлечения в ситуацию госздравоохранения и полиции, если бы один из убийц случайно отравился сам. Источник сказал, что Петров и Боширов, которые называют себя туристами, могли встретиться с двумя другими подозреваемыми после того, как заселились в отель City Stay на Боу-роуд в Восточном Лондоне", говорится в статье. Кто такие Александр Петров и Руслан Боширов? - задается вопросом Tagesspiegel. "Поиски виновных в отравлении спецвеществом бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери все больше напоминают театр абсурда", - пишет постоянный автор немецкого издания Оливер Бильгер. Интервью Петрова и Боширова вызвало волну насмешек. "Слишком далекой от реальности выглядит история о том, что двое мужчин отправились зимой за 2500 км от Москвы в Лондон, чтобы в течение 55 часов дважды съездить в городок Солсбери", - отмечает автор публикации. Петров и Боширов отрицают тот факт, что являются агентами ГРУ. Однако, как показали результаты расследований Bellingcat и российского интернет-сайта The Insider, загранпаспорта, по которым путешествовали мужчины, были выданы, по всей видимости, спецслужбами для прикрытия - ни в одной паспортной базе данных мужчины не значатся. Как выяснила "Фонтанка.ру", паспорта были выданы в одно и то же время. "Несмотря на все несостыковки, Кремль продолжает настаивать на том, что не имеет никакого отношения к покушению на Скрипалей", - говорится в заключение. "В деле Скрипаля Москва разоблачила саму себя" - утверждает в заголовке швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. "Скандал вокруг отравления в Солсбери окончательно выходит из-под контроля Кремля. Уверяя в безобидности двух предполагаемых убийц, Путин сам ставит себя в неоднозначное положение", - считает журналист Андреас Рюш. "Ничто не наложило больший отпечаток на Путина, чем его принадлежность к касте российских разведчиков, - пишет автор статьи. - За почти два десятилетия своего правления Путин ни разу не смог поменять узкую точку зрения "оперативника" на стратегическую дальновидность истинного государственного деятеля". Хорошим примером здесь является скандал вокруг покушения на Скрипаля, полагает Рюш. "С точки зрения агента, цель достигнута (...) Урок Солсбери, вероятно, сильно подействовал на потенциальных перебежчиков, - рассуждает журналист. - Однако ущерб, причиненный России, гораздо более драматичен". Россия своими действиями лишь укрепила свой образ государства-изгоя. Интервью с двумя предполагаемыми убийцами - это "роковой удар России в собственные ворота", уверен Рюш. "Оба мужчины (...) произвели настолько неправдоподобное впечатление, что невольно разоблачили себя сами", - говорится в статье. "То, что Путин теперь лично ручается за невиновность обоих россиян и дал толчок к шутовскому выступлению на телевидении, - это неловкий (...) промах бывшего агента. Ведь теперь стало окончательно ясно, кем покрывается это преступление - главным человеком в государстве", - констатирует Рюш. "Сотрудники британских разведок полагают, что российские спецслужбы испытывают кризис из-за негативных последствий "проваленной" атаки, которая была совершена в Солсбери с применением химического оружия", - пишут журналисты The Telegraph Доминик Николлс и Патрик Сойер. "В интервью The Telegraph британские официальные лица высказали мнение, что в эфир российского телевидения, спонсируемого государством, двоих подозреваемых, которых Скотланд-Ярд обвиняет в атаке, "выкатили" в качестве наказания за то, что во время операции против полковника Скрипаля они оставили за собой "след" из улик", - говорится в статье. "Один источник в британских правительственных кругах сказал, что среди рассматриваемых гипотез - версия, что этих людей "приносит в жертву другое ведомство, потому что они схалтурили", - пишут авторы.