Экс-министр юстиции Франции Кристиан Тобира поддерживает Олега Сенцова: "У нас общая судьба на планете"

По инициативе коллектива французских деятелей кино и интеллектуалов в пятницу утром началась акция в поддержку украинского кинорежиссера Олега Сенцова, отбывающего срок в России и держащего голодовку 124 дня. Это бессрочная эстафета однодневных голодовок у здания российского посольства в Париже, которая будет продолжаться до освобождения Олега Сенцова и всех украинских политических заключенных в России. Первым звеном в этой цепи стала экс-министр юстиции Франции Кристиан Тобира. Интервью с ней записала журналистка Liberation Вероника Дорман.

"Сначала ко мне обратились с просьбой подписать петицию. Я не хотела подписывать, но намеревалась символически оказать свою поддержку. Когда Олег Сенцов решил объявить голодовку, моим первым побуждением было сказать: "Нельзя ли найти кого-то, чтобы сказать ему, чтобы он этого не делал?" У меня немалый политический опыт, я провела множество битв и знаю, что в большинстве случаев это приводит к фатальному исходу. Об этом я беспокоилась в первые часы, но я с уважением относилась к решению Олега Сенцова, то есть стремилась поддержать его. Так шаг за шагом я все больше вовлекалась в это дело, просто потому, что для меня всегда было нелегко занять определенную политическую позицию, она всегда была мотивированной и неслучайной. Я верю в такие важнейшие вещи, как правовое государство, необходимость независимости социальных институтов, соблюдение границ, территориальная неприкосновенность. Мультилатерализм, подпись, накладывающая обязательства на страны-подписанты. Соблюдение правил, современность, способность к диалогу", - сказала Кристиан Тобира.

"Но напротив стоит Владимир Путин, о котором известно, что он не уступает давлению, особенно международному..." - заметила журналистка.

"Я это понимаю. Но такой аргумент не оправдание для того, чтобы перестать принимать чью-то сторону, не выражать свою солидарность, не обозначать свою позицию. На мой взгляд, вследствие этого не надо возвращаться домой и молчать, покидая тех людей, которые нуждаются в международной солидарности. Наоборот, следует выражать такую международную солидарность и бороться еще больше, чтобы дикость отступила. Дикость - это когда каждый сам за себя, моя страна против других, когда у себя я король и не должен ни перед кем отчитываться... Нет, у нас общая судьба на планете. Мы в ответе за крайне незащищенное человечество. И это может быть народ, сообщество, отдельный человек..." - ответила собеседница издания.