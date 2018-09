17 сентября 2018 г. Эллен Барри | The New York Times Новые жертвы похолодания в российско-британских отношениях - великосветские дебютантки Отравление экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля нанесло удар по роскошному "Балу русских дебютанток" в Лондоне, сообщает The New York Times. Журналистка Эллен Барри поясняет: на этом ежегодном балу "дочери рожденных в СССР бизнесменов впервые выходили в "общество взрослых" в атмосфере легковесной ностальгии по дореволюционным временам". "Элизабет Смагин-Меллони, организующая сходные балы по случаю "совершеннолетия" для богатых россиян в 12 городах, сказала, что решила отменить лондонское мероприятие, которое должно было стать шестым по счету, так как во враждебной атмосфере вокруг шпионского скандала россияне, планировавшие приехать на бал, пожаловались на сложности с получением британских виз", - говорится в статье. "Летом все стало даже хуже, при всех этих отравленных шпионах или неотравленных шпионах, и в конце августа мы окончательно решили его не устраивать", - сказала Смагин-Меллони. Она заявила, что впервые сталкивается с такой проблемой. Издание отмечает, что богатые россияне, живущие в Лондоне, сейчас переживают тревожные времена: их ждут проверка инвесторских виз, полученных примерно 700 россиянами до 2015 года (См. После событий в Солсбери богатые россияне, проживающие в Великобритании, сталкиваются с новым ужесточением визового режима), обещания активнее применять судебные "ордеры о необъясненном богатстве", законопроект, который обязывает владельцев недвижимости регистрироваться под подлинными именами. Однако, полагает издание, эти меры еще нескоро окажут широкий эффект на "Лондонград" - сообщество россиян-экспатов. "Риэлтор Тревор Абрамсон, торгующий недвижимостью люкс-класса в северо-западном Лондоне, сказал, что за последние 18 месяцев россияне купили больше элитной недвижимости, вероятно, благодаря слабости фунта стерлингов. Он сказал, что некоторые из его клиентов обратили внимание на легкие помехи своей деятельности - например, более активные обыски в частных самолетах, прибывающих из России", - говорится в статье. "Истина в том, что, по-моему, все они - и сотрудники миграционной службы, и русские, которых допрашивают, - понимают, что нужно проходить через все эти церемонии и сложности, потому что таков политический императив, и правительство должно демонстрировать, что принимает какие-то меры для обуздания приятелей Путина", - сказал Абрамсон. Сложившаяся ситуация "на самом деле ровно ничего не меняет", сказал Абрамсон. "Для русских жизнь продолжается". Издание комментирует, что бала русских дебютанток все-таки, видимо, не будет. Смагин-Меллони переключается на Китай и надеется, что через год-два проведение балов в Лондоне все же возобновится. Источник: The New York Times