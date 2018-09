17 сентября 2018 г. Марк Сантора и Джулиан Э. Барнс | The New York Times На Балканах Россия и Запад ведут сражение, характерное для "эпохи дезинформации" "В то время как македонцы готовятся к важнейшему за всю историю своей страны голосованию, на Facebook появляются десятки записей, призывающих избирателей сжигать бюллетени. Сотни новых сайтов призывают к бойкоту. А в одной новостной статье, которая широко распространяется в интернете, предостерегается, что в зависимости от результатов голосования Google может исключить македонский из списка признанных языков", - пишут журналисты The New York Times Марк Сантора и Джулиан Э. Барнс. "В эпоху дезинформации македонские и западные официальные лица говорят, что этот всплеск активности в соцсетях - и есть дезинформация, которой руководят некие опирающиеся на поддержку России группы, пытаясь нагнетать страхи и снизить явку на голосовании, в результате которого эта балканская страна может двинуться к вступлению в НАТО", - сообщает газета. "А Запад пытается давать отпор, но с переменным успехом: усилия в Конгрессе США, направленные на борьбу с российской дезинформацией, скованы раздорами в Вашингтоне. Чтобы заполнить вакуум, министр обороны США Мэттис сегодня прибудет в Скопье, столицу Македонии, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны США", - пишут авторы, напоминая, что в Скопье уже побывали с визитами генсек НАТО Столтенберг, канцлер Германии Меркель и верховный комиссар по внешней политике ЕС Могерини. "Все доносят простую мысль: сейчас или никогда", - утверждает издание. Издание пишет: "Македония, молодая и хрупкая демократия, - очередная балканская страна, обнаружившая, что стала театром длительного геополитического поединка между Россией и Западом. На референдуме, назначенном на 30 сентября, македонских избирателей спросят, следует ли прекратить 30-летний спор с Грецией, переименовав страну в Северную Македонию. Согласие [Македонии] на переименование, возможно, побудит Грецию больше не блокировать интеграцию соседней страны в западный мир". "Российские официальные лица в целом отрицают, что пытаются влиять на результаты выборов в Европе. Но российские дипломаты не скрывают, что они против дальнейшего расширения НАТО, и уверяют, что оно дестабилизирует Балканы", - говорится в статье. Газета пишет: "В январе 2017 года Конгресс выделил деньги на борьбу с российскими кампаниями дезинформации, в том числе 8 млн долларов специально для Македонии. Но деньги поступили только через год с лишним, и их только предстоит использовать эффективно, говорит один западный чиновник, который согласился высказаться на эту тему только на условиях анонимности. Дополнительные 2 млн долларов, предназначенные на укрепление верховенства закона в Македонии, которая все еще страдает от эндемической коррупции, пока не поступили (по сведениям на август), сказал чиновник. Американские официальные лица также отмечают, что в страну текут миллионы, выделенные на помощь в сфере безопасности". "Со своей стороны, официальные лица НАТО говорят, что предоставили информацию, чтобы помочь Македонии противодействовать российской кампании", - пишет издание. А чего ждать от сегодняшнего визита Мэттиса? Министр обороны США "призовет македонцев голосовать на референдуме. Он также заострит внимание на поддержке в сфере безопасности, предоставляемой США ежегодно на сумму 5 млн долларов", пересказывают авторы слова Эрика Пэхона, официального представителя Пентагона. "Россия стремится убедить македонцев, что Запад их бросит, что Россия оказывает в регионе стабильное влияние, - сказал Пэхон. - Это попросту неправда". "Переименование Македонии и прием этой страны в альянс, сказал Пэхон, снизят влияние Москвы", - пересказывает газета. "Вступление Македонии в НАТО - один из худших кошмаров для России", - добавил он. "Западные дипломаты говорят, что каждый день на Facebook появляется 40 новых сайтов, чтобы побуждать людей к бойкоту референдума. Эти сайты, возникающие за пределами страны, соответствуют модели российского вмешательства в выборы в других государствах, как говорят дипломаты", - пишет издание. По утверждениям издания, некоторые сайты нагнетают трения в отношениях с албанским этническим меньшинством. "Сотрудники американских разведслужб говорят, что Россия также привлекла к сотрудничеству клубы фанатов местных футбольных команд и банды мотоциклистов, выступающие против переименования", - пишут авторы. "Они (российская сторона. - Прим. ред.) тратят деньги в Греции, пытаясь подогреть сопротивление по вопросу о названии Македонии", - сказал экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес. Источник: The New York Times