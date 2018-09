17 сентября 2018 г. Мэтт Уилкинсон | The Sun Прежде чем совершить отравление в Солсбери, российские киллеры курили траву и занимались сексом с проституткой Двое убийц из России курили траву и развлекались с проституткой накануне отравления в Солсбери, передает журналист The Sun Мэтт Уилкинсон. Один из постояльцев лондонского отеля City Stay Hotel, столкнувшийся с Петровым у гостиничного туалета вечером накануне покушения, узнал его на кадрах с камер видеонаблюдения. Он рассказал The Sun: "Я вернулся с работы, у меня в номере была небольшая плита, и я собирался готовить ужин. Был вечер субботы, а в это время всегда тише, чем в будни. Но я почувствовал, что из их комнаты доносится запах травы. Он был у двери и в коридоре, его ни с чем не перепутаешь. Должно быть, это было около семи вечера. Потом там появилась женщина, думаю, проститутка. Они занимались сексом, это точно. Я слышал, как они долго занимались сексом, прямо очень громко. Это точно была женщина. Не думаю, что мужчины занимались сексом друг с другом. Я все еще чувствовал запах марихуаны". Гость пожаловался персоналу на стойке регистрации, но парочка продолжала свои выходки, сообщает автор статьи. "Это было уже чересчур, так что я пошел и - бум, бум, бум, бум - четыре раза постучал в дверь. Ненадолго все прекратилось, но затем продолжилось. Я пошел в общую ванную около 11 часов вечера и увидел одного из парней. Я потом понял, что это был Петров - тот, что без бороды. Я выходил из туалета, а он заходил. Я с ним не разговаривал. Там редко с кем-нибудь разговариваешь. Кажется, на нем был темный верх и темные джинсы", - рассказал гость. Он добавил: "Я на сто процентов уверен, что это был Петров. Я на тысячу процентов уверен, что они жили в том номере. Было слышно, как они говорят по-русски. Я включил телевизор, но все равно их было слышно. Я заснул примерно в 11 вечера, и я крепко сплю. Большинство гостей, должно быть, их видели или слышали - крики раздавались всю ночь". Уходя на работу 4 марта, гость снова пожаловался. Вернувшись, он узнал, что у этих двоих была перебранка с персоналом отеля. "Я пригрозил, что больше никогда здесь не буду останавливаться. Почему, сказал я, вы позволяете этим людям здесь жить? Я так понимаю, что перед отъездом у них была стычка. Много чего было высказано - они переругались с персоналом. Когда я вернулся, работники извинились и сказали, что этого больше не повторится. Уборщица извинилась передо мной, когда я вернулся, а она все еще убирала их номер. Она этот номер весь день убирала, сказала, там все плохо", - сообщил постоялец. Источник: The Sun