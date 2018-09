17 сентября 2018 г. Крисси Сторрар | The Sunday Post Живущий в Шотландии российский бизнесмен предупреждает Британию, что Путин - враг номер один Российский бизнесмен Александр Шаповалов, живущий в Шотландии, полагает, что Россия считает Великобританию своим крупнейшим врагом и британские лидеры должны понимать масштаб угрозы, пишет шотландское еженедельное издание The Sunday Post. "Враг - это вы. Враг - это Британия. Вам нужно быть осторожнее с Путиным. Он понимает только силу", - передает слова Шаповалова журналистка Крисси Сторрар. 58-летний Шаповалов подал прошение об убежище в Британии, заявив, что может стать жертвой российских спецслужб. Он бежал в Шотландию, находясь под следствием в России по обвинениям в мошенничестве. Бывший директор государственного института "Прикладная химия", Шаповалов утверждает, что против него выдвинули ложные обвинения после того, как он отказался платить связанному с ФСБ подрядчику, не сумевшему, по его словам, закончить крупный строительный проект. "Я не боюсь этих людей, но, если бы я не бежал, я был бы уже мертв", - сказал он. "Будучи под следствием, Шаповалов скрылся от наблюдения, которое велось за его домом, и бежал со своей беременной подругой, 29-летней Региной Имамутдиновой, и их младшим сыном Андреем в Баллахулиш-Хаус - принадлежащий ему особняк XVII века рядом с Форт-Уильямом. В июне попытка Российской Федерации его экстрадировать провалилась", - пишет автор статьи. "Но сейчас ему грозят новые проблемы с законом, на сей раз со стороны шотландских властей, инициировавших против него гражданский процесс о взыскании средств согласно закону о доходах от преступной деятельности, - сообщает Сторрар. - Иск восходит к 2015 году, когда Шаповалов попытался снять 50 тыс. фунтов наличными со своего счета в Королевском банке Шотландии в Инвернессе. По его словам, деньги должны были быть подстраховкой для Регины и детей на случай, если его экстрадируют или убьют". Он посчитал, что шотландские банкноты тратить неудобно, и попросил выдать деньги купюрами по 50 английских фунтов. В банке просьбу сочли подозрительной, и, когда Шаповалов пришел за деньгами, ожидавшая его полиция конфисковала средства. На дом, зарегистрированный на его бывшую жену Галину, также наложили арест из-за подозрений в отмывании денег. Шаповалов думал, что деньги ему вернут, когда будет закрыто дело об экстрадиции. "Деньги должен был получить мой адвокат и потом я. Но в день, когда мы должны были их получить, домой пришли два человека из ведомства шерифа и вручили мне бумаги, в которых говорилось, что все снова заморожено", - сообщил Шаповалов. Дом XVII века, бывший отель на берегу Лох-Ливена, Шаповалов купил в 2009 году. Тот стал убежищем для него, Регины и шестилетнего сына Андрея после бегства из России, пишет Сторрар. Младший сын, двухлетний Джеймс с синдромом Дауна, родился в Инвернессе. Регина, будучи блогером в Instagram, мечтает посмотреть мир, но путешествовать они не могут, так как у них нет паспортов, пока рассматривается прошение об убежище. Шаповалов сказал: "Я хочу растить своих мальчиков. Я очень рад, что моя жизнь так резко изменилась. В России у меня была очень трудная жизнь, но теперь я спокоен и счастлив. Больше мне ничего не надо". Шаповалов считает, что, зная российскую систему изнутри, может стать важным источником сведений для британских спецслужб, сообщает Сторрар. Он заявил: "Я не хочу быть гражданином второго сорта. Мне кажется, я могу быть очень полезен этой стране. Я хочу сделать все возможное, чтобы быть полезным. Думаю, для различных органов я был бы очень неплохим консультантом по ситуации в России, российской политике и экономике". Источник: The Sunday Post