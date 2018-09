17 сентября 2018 г. Дэвид Сандерсон | The Times Супершпион Олег Гордиевский предал свою страну, чтобы спасти мир Двойной агент Олег Гордиевский сыграл основную роль в предотвращении ядерного Армагеддона 1980-х. Она раскрывается в книге "Шпион и предатель", основанной во многом на секретных документах и интервью с сотрудниками MI-6, пишет журналист The Times Дэвид Сандерсон. Автор книги Бен Макинтайр считает, что Гордиевский оказался в пантеоне лучших шпионов отчасти благодаря разведданным, которые он передавал на Запад во время учений в ноябре 1983 года. Целью учений Able Archer с участием около 40 тыс. военных НАТО в Западной Европе была симуляция конфликта, доходящего до ядерного нападения. Они проходили на фоне растущей напряженности между сверхдержавами. Рональд Рейган в марте назвал Советский Союз "империей зла" и объявил о Стратегической оборонной инициативе, известной также как "звездные войны": она могла позволить США начать ядерную атаку, не опасаясь удара по Америке. "К этому добавлялась паранойя советского лидера Юрия Андропова", - говорится в статье. На посту главы КГБ Андропов был убежден в том, что США планируют нанести удар первыми, и приказал всем резидентурам КГБ искать признаки этого. "В коммюнике, которые Гордиевский передавал в MI-6, приводилось около 20 признаков того, что Запад готовится к конфликту, начиная с того, что в правительственных зданиях зажигают дополнительное освещение, и заканчивая забиванием большего количества скота и увеличением запасов крови", - отмечается в статье. MI-6 поделилась полученными от Гордиевского сведениями с США. "Андропов не шутил, когда утверждал, что США планируют развязать ядерную войну, и британцы это знали благодаря русскому шпиону. Америке следовало сообщить, что страхи Кремля, пусть и основанные на незнании и паранойе, были искренни", - пишет Макинтайр в своей книге. "11 ноября учения Able Archer были свернуты раньше срока, стороны медленно опустили свои пушки, и ужасающая конфронтация, ненужная и незамеченная широкой публикой, подошла к концу", - говорится в книге. Поворотной точкой стали сведения Гордиевского, передававшиеся уже напрямую президенту США. В одном из документов ЦРУ говорилось, что предостережения Гордиевского стали для Рейгана "прозрением" и "своевременное предупреждение Вашингтона через MI-6 не позволило всему зайти слишком далеко". Саммерсон пишет: "Когда в 1985 году Гордиевский бежал, обвинения пали на КГБ в Ленинграде. Владимир Путин, на тот момент агент КГБ, видел, как большинство его коллег были "зачищены из-за побега Гордиевского". Андрей Луговой, русский, которого подозревают в убийстве Александра Литвиненко, как-то сказал: "Если бы нам нужно было кого-то убить, это был бы Гордиевский". "Последствия его предательства остаются. Отравление Сергея Скрипаля в Солсбери вынудило усилить меры безопасности вокруг Гордиевского в "доме на невзрачной улице в английском пригороде", где он живет под круглосуточным наблюдением", - сообщает журналист The Times. Также по теме: Как грязный подгузник и пакет с чипсами спасли британского шпиона Олега Гордиевского (The Times) Источник: The Times