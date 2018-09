17 сентября 2018 г. Дэвид Сандерсон | The Times Как грязный подгузник и пакет с чипсами спасли британского шпиона Олега Гордиевского В книге Бена Макинтайра "Шпион и предатель" рассказывается, как шпион Олег Гордиевский осуществил план побега, разработанный годами ранее в MI-6, пишет журналист The Times Дэвид Сандерсон. В рамках операции "Пимлико" Гордиевский сначала должен был суметь оповестить агентов MI-6 в Москве о том, что ему нужно бежать, затем самостоятельно добраться до места встречи в 26 милях от финской границы, все время скрываясь от слежки КГБ. "Там на придорожной площадке, отмеченной большим камнем, он должен был спрятаться в канаве и ждать агентов MI-6, которые спрячут его в багажнике своей машины и попытаются пересечь хорошо охраняемую границу с Финляндией", - рассказывает автор статьи. В июле 1985 года Гордиевский подал сигнал о том, что у него проблемы, и добрался до границы. Глава резидентуры MI-6 в Москве (в книге ему дан псевдоним Виконт Рой Аскот) отправился к месту сбора. С ним в машине Saab была его жена Кэролайн и 15-месячная дочь Флоренс, а в еще одной машине находился его заместитель Артур Ги с женой Рейчел. Машины, в багажнике одной из которых был Гордиевский, подъехали к границе. Им предстояло пересечь три советских и два финских КПП. Когда советские пограничники проверяли документы британских дипломатов, к машине подошла собака-ищейка, высунув язык и натягивая поводок. Жена одного из дипломатов достала чипсы Golden Wonder с сыром и луком. Она предложила чипсы, имевшие "самый характерный запах", своему попутчику и немецкой овчарке. "Та их проглотила, прежде чем неулыбчивый хозяин ее отдернул", - пишет в своей книге Макинтайр. "Затем другая собака-ищейка начала обнюхивать багажник машины, - пересказывает автор статьи. - Жена другого дипломата "достала оружие, которое никогда ранее не использовалось во время холодной войны или какой-либо другой". Она положила свою маленькую дочь на багажник машины "прямо над спрятанным там шпионом и принялась менять подгузник, только что очень вовремя испачканный ребенком". Грязный вонючий подгузник был брошен на землю рядом с овчаркой, которая, по словам одного из свидетелей, "своевременно ретировалась, обидевшись". "Обе машины успешно пересекли границу и встретились с еще одной командой MI-6 для следующей стадии побега. Гордиевский передал MI-6 массу информации, в том числе о том, что Майкл Фут, лидер лейбористов с 1980 по 1983 год, получал деньги от КГБ, где его причисляли к агентам", - сообщает Сандерсон. Также по теме: Супершпион Олег Гордиевский предал свою страну, чтобы спасти мир (The Times) Источник: The Times