Турция идет на риск военной конфронтации с Россией

В Идлибе для Анкары все идет не по плану, мирного решения ситуации не предвидится. Однако Турция не намерена сдаваться: она усиливает военное присутствие в Сирии и поставляет боевикам оружие, констатирует немецкое издание Die Welt.

Из недавних переговоров с Россией и Ираном о судьбе Идлиба Турция вышла ни с чем - стороны отклонили требование Анкары о перемирии. "Но сдаваться Турция не намерена: она вооружает свои войска в Идлибе и поставляет боевикам оружие. Это доказывают видеозаписи в интернете и сообщения Reuters. Неужели Турция идет на риск конфронтации с сирийской армией и, тем самым, с Россией? Или же это всего лишь угрожающие жесты, спасающие Анкару от потери лица?" - задается вопросами автор статьи Альфред Хакенбергер.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, задача Турции в Идлибе состоит в том, чтобы "не допускать атак и сдерживать террористические группировки". Под группировками министр понимает "тесно связанную с "Аль-Каидой"* организацию HTS*, под контролем которой находится до 60% региона Идлиб", сообщает издание.

В последние месяцы, продолжает автор, "Анкара безуспешно пыталась распустить экстремистскую организацию. Существовали планы по интеграции боевиков в созданную в 2017 году в Турции Сирийскую национальную армию, которая воюет на севере Сирии с ненавистными Анкаре курдами. Помимо этого, Турция думала о том, что без террористов из HTS* для России не будет смысла атаковать Идлиб".

Планы Анкары провалились, констатирует журналист. "Вся ее сирийская политика оказалась на кону. Если Идлиб будет захвачен [правительственными войсками], она потеряет свои боевые отряды Национальной армии".

"Теперь правительство щедро снабжает разнообразные группы боевиков в Идлибе оружием и боеприпасами". Reuters цитирует одного полевого командира, который указывает на то, что им "пообещали полную поддержку турецкой армии в случае затяжной войны".

Несомненно, турецкое оружие окажется и у боевиков, поскольку боевики в Идлибе сформировали в преддверии военной операции единый штаб обороны, говорится далее.

По мнению политических наблюдателей, "весьма маловероятно", что Анкара в случае наступления сирийской армии рискнет пойти на конфронтацию. "Однако исключать этого на фоне наращивания военного присутствия не стоит", - комментирует автор.

"Соседняя Сирия имеет для президента Эрдогана слишком большое значение, чтобы бездействовать и смотреть на то, как там переделываются сферы влияния, - отмечает автор статьи. - С началом гражданской войны в стране в 2011 году турецкие власти поддерживали силы, выступавшие против президента Асада, - Анкара вложила в оппозицию миллионы".

После того "как Асаду при поддержке России и Ирана удалось удержаться в седле, Турция два года назад взяла более прагматичный курс и попыталась извлечь стратегическую выгоду из новой ситуации", передает Хакенбергер. Сегодня, добавляет автор, значительная часть территории северной Сирии занята турецкими войсками и верными Анкаре частями Сирийской национальной армии.

"Поставки оружия боевикам при этом становятся откровенным афронтом в адрес России. Турция пытается оказывать давление и дает понять, что битва за Идлиб будет долгой и сложной. Анкара во что бы то ни стало хочет добиться перемирия - лишь так ей удастся спасти боевиков в Идлибе, которые смогут перебраться в подконтрольную Турции часть страны", - говорится в статье.

В пятницу в Стамбуле состоится встреча представителей Турции, России, Франции и Германии, посвященная Идлибу, передает Die Welt.

По мнению оппозиционного активиста из Идлиба по имени Ахмед, "операция все равно начнется". Город окружен правительственными войсками, которые ждут приказа к наступлению. Турция не останется в стороне, отмечает он. Однако "Анкара ничего не сможет противопоставить России", пессимистично замечает он.

*"Аль-Каида", HTS ("Хайят Тахрир аш-Шам") - террористические группировки, запрещенные в РФ.