Как Путин управляет Россией при помощи теорий заговора

Вот уже многие годы легенды об антироссийском мировом заговоре вошли в перечень используемых российскими политиками профессиональных инструментов. Кремль таким образом намерен гарантировать незыблемость своей власти. Однако некоторые теории, утверждает обозреватель Die Welt Павел Локшин, могут навредить самому Путину.

"Вера в существование антироссийской теории, автором которой выступает Запад, в России давно стала мейнстримом", - считает Илья Яблоков, российско-британский историк, преподающий в Университете Лидса.

Такие телеканалы, как принадлежащий Минобороны телеканал "Звезда", в многосерийных передачах рассказывают о якобы существовавшей у ЦРУ теории заговора против СССР. Развлекательные каналы, такие как РЕН-ТВ, специализируются на теориях заговора, применимых в российской оппозиции, говорится в статье.

Самым именитым подвижником теории о том, что "Запад хочет разрушить Россию", является министр культуры РФ Владимир Мединский, который написал на эту тему несколько книг. По данным российской медиа-мониторинговой компании Medialogia, за несколько последних лет значительно возросло количество материалов, в которых говорится о теориях заговора. Так, более 4 тыс. раз рассказывалось о мировом правительстве, около 3,5 тыс. раз в материалах отрицался факт существования ВИЧ и, соответственно, СПИД.

По мнению Яблокова, именно в этот период укрепилась тенденция, которая наметилась в середине 2000-х: "Кремль превратил теории заговоров в инструмент своей политики". После "оранжевой революции" на Украине в 2004 года президент Путин стал беспокоиться о сохранности своей власти.

По словам историка, придворная свита из прокремлевских журналистов, представителей интеллигенции, историков и политических консультантов взялась за теории заговоров, которые курсировали со времен Советского Союза: Россия - это осажденная крепость, которая вышла из катастрофы после развала СССР. А он, в свою очередь, стал результатом иностранного заговора, ставшего возможным в результате действий "пятой колонны".

Россияне стали все больше проникаться теориями заговора, поскольку они, покинув политическую арену, давно обосновались в развлекательных СМИ. Стали появляться сериалы про секретных агентов и финансируемую заграницей оппозицию.

"Неважно, падает ли цена на нефть или дешевеет рубль, виновных многие россияне видят за границей", - говорится в статье.

Советник Путина по экономическим вопросам Сергей Глазьев говорит о "финансовой войне", которую якобы ведут США против России, а также называет смену власти на Украине в 2014 году организованным "американскими спецслужбами неонацистским переворотом". США, по мнению Глазьева, вместе с нацистами на Украине и исламистами хотят разрушить Россию - в этом якобы состоит многовековая цель "Запада".

"Тот факт, что общественный дискурс в России определяется во многом теориями заговора, может таить в себе и риски для системы Путина. Русские привыкли к подобным объяснениям происходящего в мире - на данный момент это на руку Кремлю", - пишет автор.

"При помощи теорий заговора можно, однако, проводить и антикремлевскую политику", - считает Яблоков. В праворадикальных кругах давно бытует мнение, что Путин - агент Запада, который хочет разрушить Россию.

По мнению Яблокова, сегодня в России нет оппозиционного политика, который мог бы открыто работать с теориями заговора. Критикующий Кремль Навальный хоть и популист, однако подобной риторики избегает, чтобы не отпугнуть сторонников.

Однако, если Россия погрузится в тяжелый экономический кризис, ситуация может измениться. "Если придет талантливый популист, который будет убедительно рассказывать о том, что Путин настроен против простого народа, он может стать опасным для Кремля", - цитирует издание историка.