Ответственного работника GRC обвиняют в шпионаже: отмывание российских денег в Монреале

"Руководящий сотрудник Королевской канадской конной полиции (Gendarmerie royale du Canada - GRC), арестованный на прошлой неделе по обвинениям в шпионаже, занимался международным расследованием отмывания российских денег в Монреале и в других местах Канады. Истец по этому делу вчера заявил изданию La Presse, что не знает, были ли раскрыты его секреты и будет ли продолжено расследование".

Узнав об аресте в Канаде Кэмерона Ортиса, генерального директора Национального координационного центра разведки GRC, Уильям Браудер подскочил. "Он был главным, с кем я контактировал. В настоящее время я пытаюсь определить, кто придет ему на смену", - рассказывает британский финансист, известный во всем мире своим противостоянием президенту России Владимиру Путину.

"Компания Уильяма Браудера имела значительные инвестиции в России в начале 2000-х, в первые годы правления Путина. Он утверждает, что стал жертвой мошенничества на 230 млн долларов, совершенного коррумпированными правительственными чиновниками, связанными с мафией. Он нанял российского юриста Сергея Магнитского, чтобы отыскать деньги, но российские власти бросили того в тюрьму, где он умер год спустя, без какого-либо судебного разбирательства", - напоминает автор публикации Венсан Ларуш.

"После смерти своего юриста Уильям Браудер убедил Канаду, США и Евросоюз наложить санкции на нескольких россиян, подозреваемых в причастности к этому делу, - говорится в публикации. - В момент принятия санкций канадский министр Христя Фриланд заявила, что хочет показать, что "Канада примет меры в отношении лиц, которые получили выгоду от крупномасштабной коррупции".

"(...) Российское правительство обвиняет Браудера в мошенничестве и неуплате налогов и часто указывает, что он никогда не доказывал свои обвинения", - передает издание.

"Браудер также сотрудничает с полицией в нескольких странах, чтобы отыскать расхищенные миллионы, которые могли упрятать по всему миру коррумпированные российские руководители", - указывает автор статьи. - Согласно документам, собранным его командой, и расследованиям, проведенным в других странах, небольшая часть денег могла попасть в Канаду, в частности, в Монреаль", - отмечается в публикации.

"Одна часть денег была вложена в недвижимость, другая в различные покупки", - утверждает Уильям Браудер.

"Браудер дважды приезжал в Оттаву, в феврале и сентябре 2017 года, чтобы встретиться по этому вопросу с GRC. Его контактным лицом был Кэмерон Ортис, руководитель высшего звена, которого в настоящее время обвиняют в краже секретной информации для передачи "неустановленной иностранной организации или террористической группе". Они должны были встретиться снова перед следующим Рождеством", - отмечается в статье.

"Он выглядел как серьезный профессионал. Он казался хорошо информированным, на очень высоком уровне. В его поведении не было ничего двусмысленного, никаких подозрительных признаков. Вся предоставленная GRC информация была подготовлена профессионально и очень тщательно", - рассказал Браудер La Presse.

"Мы не раскрывали наши источники, но раскрыли всю финансовую информацию, устанавливающую связь между убийством Сергея Магнитского и теми деньгами, которые добрались до Канады. И мы проинформировали [GRC] обо всех других расследованиях, проводимых в мире по этому делу, некоторые из которых не были обнародованы", - сказал он.

"(...) Я надеюсь, что это дело будет рассматриваться с необходимой серьезностью, учитывая тяжесть преступления. С нашей точки зрения, самое важное сейчас - это получить четкое сообщение от GRC о том, что расследование отмывания денег по делу Магнитского будет поручено тому, кто способен его решительно и энергично продолжить", - заявил финансист.

"(...) Кэмерон Ортис, который работает в GRC с 2007 года, остается под стражей и предстанет перед судом в Оттаве в пятницу", - говорится в статье.

"Вчера в коммюнике комиссар GRC Бренда Луцки заявила, что выдвинутые против него обвинения являются "чрезвычайно тревожными", и что по этому делу все еще продолжается расследование", - передает издание.

"(...) Она признала, что, будучи руководителем разведки, Ортис имел доступ к секретам Канады, а также ее союзников", - отмечает автор статьи. (...)