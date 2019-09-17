Они не верят ни в Бога, ни в мессию

Расположения русскоговорящих евреев израильские партии пытаются добиться особенно настойчиво. Они живут светской жизнью, в политике симпатизируют правым - и хотят проголосовать за Авигдора Либермана, которого считают серым кардиналом следующего правительства, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

Когда Ярон Леманн приехал из Украины в Израиль, ему было восемь лет и звали его Слава, повествует журналистка Аня Райх. Сегодня 36-летний мужчина живет со своей семьей в городе Бат-Ям к югу от Тель-Авива. "Ярон не придерживается кошерного питания, не носит кипу и редко ходит в синагогу. Он родом из Украины, его родной язык - русский, его гражданство - израильское".

"Биография Ярона Леманна - абсолютно обычная история переселенца, но еще никогда она не казалась настолько важной, как в эти дни. Сегодня, во вторник, в Израиле проходят выборы и русскоговорящие израильтяне, кажется, могут сыграть решающую роль в том, какими будут результаты этих выборов и продолжит ли премьер-министр Беньямин Нетаньяху править страной", - отмечает издание.

"Это связано с человеком, который также родом из бывшего Советского Союза: 61-летний Авигдор Либерман в возрасте 20 лет приехал в Израиль из Молдавии. Он основал партию "Наш дом Израиль", занимал должности министра транспорта, обороны и иностранных дел, но до сегодняшнего дня прежде всего был известен своей непримиримой позицией относительно израильтян-арабов и своей верностью премьер-министру Беньямину Нетаньяху".

"Но последние несколько месяцев он идет собственной дорогой. В ноябре 2018 года Либерман покинул пост министра обороны, потому что отклонил предложение Нетаньяху по проведению переговоров с "Хамас" о перемирии в секторе Газа. Отставка привела к новым выборам в апреле 2019 года и новому спору. На этот раз речь шла не о секторе Газа, а о законе, регламентирующем призыв ультраортодоксальных евреев на военную службу. Светский Либерман поддерживал закон, Нетаньяху, который во время предвыборной кампании дал религиозным евреям великодушные обещания, был против. Политики не смогли прийти к единству. Коалиция не была сформирована. Были снова объявлены новые выборы", - поясняет автор статьи.

"Рейтинг Либермана резко вырос и составил 10%, что в два раза выше, чем на выборах в апреле. Политика бывшего министра, направленная против ультраортодоксальных евреев, не оставила равнодушными прежде всего молодых граждан вроде Ярона. По словам социолога Лили Галили, существует даже социологическое обозначение для этой группы населения: "поколение 1,5" - израильтяне, приехавшие в страну вместе со своими семьями в возрасте 5-15 лет из бывшего Советского Союза, повзрослевшие здесь, но сохранившие культуру своей родины, язык, одежду, религию. Они не верят ни в Бога, ни в мессию и не понимают, почему ультраортодоксальные евреи со своими шапками и пейсами имеют такое большое влияние в современном обществе, решают, что в шаббат не ходят автобусы, и определяют, кому разрешено жениться, а кому нет".

"В Израиле нет светского бракосочетания. Чтобы заключить брак, необходимо доказать Главному раввинату свое еврейское происхождение. "Для бывших советских граждан это проблема", - говорит Лили Галили. Во Второй мировой войне документы были уничтожены, в советское время религия не имела значения. (...) В Советском Союзе главным было происхождение отца, в Израиле - матери. "Эти люди живут здесь, работают здесь, но когда они хотят заключить брак, они слышат от раввина: ты же не настоящий еврей!".

Инженеры, врачи, учителя устремились в Израиль в 1990-х годах. "Ни в одной другой стране не встретишь столько уборщиц общественных туалетов, контролеров билетов и смотрителей музеев с высшим образованием, как в Израиле. Это переселенцы, живущие здесь на протяжении 30 лет, но по-настоящему так и не интегрировавшиеся в общество. В Израиле их называют "русскими", даже если это украинцы или армяне. Звучит пренебрежительно и, вероятно, несет такой же смысл", - отмечает издание.

Относительно конфликта с палестинцами Ярон придерживается того же мнения, что и Либерман, который незамедлительно начал бы новую войну в секторе Газа. "Мы делали им так много предложений о мире, - говорит мужчина, - и что получаем в качестве благодарности? Ракеты!".

"Лили Галили говорит, что "поколение 1,5" - это новая элита страны, которая сменяет постаревших либеральных евреев-ашкеназов, боровшихся за принцип двух государств. Авигдор Либерман распознал это. И не только он. Русские - новая целевая группа израильской политики. Нетаньяху назначил советника по "русским" делам, обещал выделить русскоязычному населению 15 млн шекелей из бюджетных средств, посетил все русские регионы страны, встретился с новым премьер-министром Украины и, наконец, с Владимиром Путиным".

"Бени Ганц от "бело-голубых" едва не проморгал этот тренд, но за несколько дней до открытия избирательных участков ему все же пришло кое-что на ум: он объявил, что в случае победы на выборах ни при каких условиях не намерен вступать в коалицию с одной из ультрарелигиозных партий. Это было не только предвыборное заявление, но и исторический момент. Еще никогда в истории страны крупная партия не отвергала религиозных избирателей настолько явно. Израильско-российский маневр, - пишет Frankfurter Rundschau в заключение, - прибавил Ганцу 1,5% в опросах".