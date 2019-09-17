Атаки дронов на Саудовскую Аравию угрожают мировой экономике

"Атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии вызывает страх перед войной в Персидском заливе. К тому же конфликт несет большой риск и для без того ослабленной мировой экономики", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Йеменские повстанцы-хуситы, на протяжении нескольких лет ведущие войну с Саудовской Аравией, взяли ответственность за атаку на себя - они якобы использовали для нее дроны. По мнению экспертов, хуситы обладают военными возможностями для такой атаки. Однако США обвиняют своего заклятого врага: Иран. По данным саудовской армии, атака была осуществлена с помощью иранского оружия. К тому же, как заявил представитель арабской военной коалиции Турки аль-Малики, атака была совершена не из Йемена", - передают журналисты Аннетт Майритц, Матиас Брюггманн, Моритц Кох и Торстен Рике.

"Резкая реакция Вашингтона подпитывает опасения в том, что США и Иран держат курс на военный конфликт - возможно, с катастрофическими последствиями для глобальной конъюнктуры. (...) Лишь возросший риск войны уже будет иметь ощутимые последствия, - указывает издание. - "Атака в любом случае повышает неуверенность в завтрашнем дне среди компаний и потребителей по всему миру, что отягощает конъюнктуру", - предостерегает глава Института экономических исследований Клемен Фюст".

"Ситуацию усложняет и то, что правительство США не ведет стабильную внешнюю политику и политику безопасности. (...) После отставки Джона Болтона, сторонника жесткой политики в отношении Ирана, наблюдатели надеялись на сигналы разрядки, тем более что несколько дней назад Трамп даже не исключал частичной отмены санкций. Однако теперь шансы на деэскалацию, кажется, остались в прошлом", - констатирует издание.

"Берлин совместно с Парижем и Лондоном продолжает держаться за ядерное соглашение с Ираном и пытается сопротивляться американской политике оказания "максимального давления" на Иран. Но в бундестаге уже теряется вера в то, что Иран все еще заинтересован в дипломатии и компромиссах. "Атаки имеют однозначно иранский почерк", - говорит Биджан Джир-Сарай, спикер по вопросам внешней политики фракции СвДП в бундестаге".

Спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт, в свою очередь, и вовсе поставил под вопрос поддержку иранского соглашения в случае, если подозрения в причастности Тегерана к атакам подтвердятся.

"По мнению Фолькера Пертеса, директора фонда "Наука и политика" в Берлине, США и Иран исчерпали возможности действовать "ниже порога военного столкновения". "Если иранцы действительно участвовали в недавних атаках, они хотели показать этим, что они больше не боятся", - говорит он. США, по словам эксперта, уже настолько прочно закрутили санкционные гайки, что теперь у них едва ли есть возможность отреагировать невоенным способом", - передает издание.

"Действительно ли между США и Ираном начнется война, вероятно, зависит прежде всего от внутриполитического расчета Трампа, - полагают авторы статьи. - Относительно шансов президента на переизбрание этот конфликт - палка о двух концах, говорит Джозеф Брамль, эксперт по США из Немецкого общества внешней политики. "С одной стороны, вместе с повышением цен на энергию растут и конъюнктурные риски. С другой, благодаря жестким действиям по отношению к Ирану он может получить больше признания у избирателей-евреев и христианских правых", - считает Брамль".

По мнению Пертеса, ослабить напряженность ситуации может встреча Трампа и иранского президента Хасана Рухани с участием европейских стран. "Решения конфликта от возможной встречи Пертес не ждет. "Но она могла бы открыть дорогу для переговоров, на которых были бы частично или временно отменены санкции", - передает Handelsblatt.