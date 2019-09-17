По мнению Финляндии, Европа должна участвовать в будущих договорах о контроле над вооружениями

"Президент Финляндии Саули Ниинистё разделяет волю к диалогу с Владимиром Путиным, которому этим летом придал новый импульс Эммануэль Макрон, в то же время стремясь обеспечить соблюдение Минских соглашений по конфликту на Украине", - пишет спецкор Le Monde в Киеве Сильвия Кауфман.

"Европа, раз ее это касается, должна участвовать в любых переговорах по контролю над вооружениями, способных сменить режим, унаследованный от холодной войны, который сейчас находится в стадии разрушения", - заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью Le Monde.

"Ниинистё поддерживает заявление, сделанное в последние недели президентом Эммануэлем Макроном и его министром обороны Флоранс Парли, он высказался в кулуарах конференции в Киеве, в ходе которой он выступил вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским в пятницу 13 сентября. "Основанный на правилах международный порядок рушится на наших глазах", - сказал президент Финляндии. Украинский режиссер Олег Сенцов, арестованный в 2014 году российскими войсками в Крыму и приговоренный к 20 годам лишения свободы, также выступил там через несколько дней после своего освобождения по случаю обмена пленными между Украиной и Россией", - говорится в статье.

По мнению Ниинистё, президента страны, у которой более 1300 км общей границы с Россией, выполнение Минских соглашений, приостановленное на три года, "будет способствовать безопасности" в Европе и позволит "уменьшить напряжение". "Тогда, - продолжает он, - возникает более масштабный вопрос о таких договорах, как РСМД", о соглашении между СССР и США о ядерных силах промежуточной дальности, которое было нарушено Москвой и денонсировано Вашингтоном этим летом; Европа не была участником этого договора, тогда как эти промежуточные ракеты имели отношение к ее территории. Поскольку применение Минских соглашений "может также изменить российско-американские отношения, следующим шагом, - говорит Ниинистё, - может стать усиление контроля над вооружениями. В этом случае Европа должна убедиться, что выступает в качестве третьей стороны: если Европа входит в повестку дня обсуждений, она должна заставить себя услышать".

"Однако Саули Ниинистё сохраняет осторожность как в отношении шансов на продвижение Минского процесса, так и в отношении развития отношений России с Европой", - указывает Кауфман.

"Президент Финляндии, который находится у власти с 2012 года, каждый год встречается с президентом Путиным и недавно видел его в Хельсинки, где тот остановился на обратном пути после переговоров с президентом Макроном в Брегансоне", - пишет журналистка.

Как отмечает Ниинистё, с ним Владимир Путин "всегда был открыт для диалога". Будучи сторонником "сохранения канала открытого диалога с Россией", Ниинистё, однако, в то же время подчеркивает "важность сохранения санкций", введенных против Москвы после аннексии Крыма и вмешательства в Донбассе в 2014 году.

По его мнению, "возможно, позиция [Путина] не является непосредственно позитивной, но, очевидно, что процесс Минских соглашений требует хотя бы минимального движения". Почему лидер Кремля сегодня более склонен продвигаться вперед, в то время как сам Ниинистё отметил в своем выступлении в Киеве, что санкции не привели к краху российской экономики? "Нам очень трудно читать его мысли, - отвечает финский президент, - но, конечно, для России тот факт, что двери Европы остаются закрытыми - не очень хорошая вещь".

"(...) Что касается будущих отношений России с Европой при оптимистическом сценарии урегулирования украинского кризиса путем переговоров, то президент Финляндии воздерживается высказываться, как Макрон, о том, что "Россия - европейская страна", - передает Le Monde.

"Я повторю, - говорит он, - то, что говорят русские: они остаются русскими, но это не исключает возможности экономического сотрудничества". Что касается проекта "архитектуры безопасности и доверия", продвигаемого президентом Франции, Ниинистё также уходит от ответа: "Диалог важен, я это повторяю. Я очень хорошо понимаю президента Макрона и поддерживаю его рассуждения, но, тем не менее, я ограничусь тем, чтобы подчеркнуть важность диалога. Он и сам говорит: давайте начнем с решения проблем Минска".