17 сентября 2019 г. Тарик Панджа | The New York Times Российские спортсмены должны будут остаться "нейтральными" на чемпионате мира по легкой атлетике Как сообщает The New York Times, "комиссия, расследующая российский допинг в легкой атлетике, вряд ли завершит свою работу в срок, чтобы российские спортсмены смогли выступить на чемпионате мира, который начнется менее чем через две недели в Катаре, под флагом своей страны, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Этот человек не уполномочен выступать публично, но очередной чемпионат без российского флага или гимна станет новым затруднением для международной спортивной державы в то время, когда она пытается вернуть свое положение после того, как в 2015 году была раскрыта широко распространенная, поддерживаемая государством, повышающая результативность программа допинга". "Специальная комиссия Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которая несколько лет занимается рассмотрением вопросов, появившихся после раскрытия институциональной допинг-программы России, соберется за несколько дней до начала чемпионата мира в конце этого месяца. Комиссия, которая все еще может передумать, отвергла усилия России по восстановлению полного статуса своей федерации легкой атлетики 11 раз", - пишет газета. Если планируется 12-ый отказ, говорится в статье, то во второй раз за три года российским спортсменам на чемпионате мира будет разрешено участвовать только как "авторизованным нейтральным спортсменам", что является специальным обозначением для, как ожидается, нескольких десятков спортсменов, одобренных Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. "Как и в 2017 году, они будут соревноваться без флага своей страны и не услышат гимн России, если получат золотую медаль", - напоминает издание. "(...) Легкая атлетика заняла самую жесткую позицию против России, отчасти потому, что ее репутация была среди наиболее пострадавших от мошеннической программы промышленного уровня, не имеющей аналогов по своей сложности и масштабам. Ламин Диак, бывший президент Международной ассоциации, в январе предстанет перед судом во Франции после того, как ему предъявили обвинения в коррупции по делу, которое включает обвинения в том, что его и других высокопоставленных чиновников подкупили, чтобы скрыть неудачные допинг-тесты", - отмечается в публикации. "Всероссийская федерация легкой атлетики выполнила большинство требований, предъявленных к ней целевой группой во главе с норвежским антидопинговым экспертом Руне Андерсеном. Но, по словам человека, знакомого с этим вопросом, Всемирное антидопинговое агентство вряд ли успеет завершить анализ лабораторных данных, предоставленных Россией Международной ассоциации легкоатлетических федераций в начале этого года", - пишет газета, добавляя далее, что "Россия согласилась передать лабораторные данные в обмен на получение доступа своих спортсменов на крупные международные спортивные соревнования", а "антидопинговые чиновники надеются с помощью этих данных идентифицировать десятки предполагаемых мошенничеств". "(...) Пресс-секретарь Международной ассоциации легкоатлетических федераций подтвердил, что запланирована встреча комиссии, но отказался комментировать ожидаемое решение. "После последнего заседания группы в июне Андерсен сказал, что Россия добилась определенного прогресса и выплатила более 3,2 млн. долларов для покрытия расходов целевой группы. Но, по его словам, он по-прежнему обеспокоен сообщениями о том, что с элитными российскими спортсменами продолжают работать запрещенные тренеры и врачи. Он добавил, что статус России не может быть восстановлен, пока идет отдельное дело, в рамках которого (...) расследуются обвинения, что представители Всероссийской федерации легкой атлетики были причастны к сокрытию неудовлетворительного теста прыгуна в высоту Данила Лысенко", - пишет издание. "Возможно, потребуется вмешательство самого президента Путина, чтобы помочь им понять, что все должно измениться", - сказал Андерсен. (...) Источник: The New York Times



