Младенцы с аномалиями рук вызывают в Германии страх перед химикатами

"Беспокойство по поводу новорожденных с аномалиями рук охватывает в Германии все большее количество людей, - сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. - Несколько дней назад акушерка из Кельна Соня Лиггетт-Игельмунд публично рассказала о трех случаях, произошедших в одном из роддомов города Гельзенкирхен: с июня по начало сентября этого года в клинике Святой Марии родились три ребенка с патологией одной руки или полным отсутствием верхней конечности".

"Клиника подтвердила случаи и сообщила, что аномалии такого рода не наблюдались многие годы, однако то, что в последнее время было зафиксировано рождение сразу несколько детей с такими пороками развития, может быть случайностью. Тем не менее, то, что несколько детей с такой аномалией родились в течение короткого периода времени, вызывает, по мнению клиники, подозрения", - передает журналистка Штефани Лартц.

По словам акушерки, после того, как об инцидентах сообщили в СМИ, с ней связались более 50 семей, в которых родились дети с подобными аномалиями рук. При этом некоторые детям исполнилось уже 10 лет, однако, основываясь на поступивших ей сообщениях, акушерка предполагает, что случаи появления на свет детей с похожими аномалиями развития участились за последние три года и произошли как минимум в трех городах Германии.

"Многие родители в отчаянии ищут причину патологий и считают, что в них виноваты экологически вредные химикаты. Подтверждение своей точки зрения они видят в сообщениях из Франции: там в трех регионах за последние годы родились более 20 детей с аномалиями развития. Согласно докладу местного министерства здравоохранения, в двух из этих регионов можно говорить об учащении таких случаев. Однако причины развития аномалий неизвестны", - говорится в статье.

"Подобные аномалии могут возникать в результате генетических мутаций, инфекций, амниотических перетяжек на ранних сроках беременности - или же в результате приема медикаментов. Пугающим примером является здесь скандал с препаратом "Контерган" в 1950-е годы. Тогда в основном в Германии участились случаи рождения детей с аномалиями конечностей в связи с тем, что женщины в первые недели беременности принимали средство от тошноты. Позднее выяснилось, что причиной развития аномалий у плода стал талидомид, активное вещество данного лекарства. Также и другие химические вещества могут становиться причиной возникновения пороков развития у ребенка во время важной для формирования конечностей фазы беременности с шестой до десятой недели", - подчеркивает издание.

"Масштаб обнаруженной проблемы пока остается неясным, как и ее причины. Так как в Германии не существует общенационального реестра рождения детей с аномалиями развития, неизвестно, сколько подобных случаев и в каких регионах Германии происходили в последние годы. Поэтому делать серьезные выводы об учащении таких случаев пока затруднительно", - пишет Neue Zürcher Zeitung.