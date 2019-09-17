Рано или поздно мир столкнется с нехваткой песка

"Песок, второй по величине природный ресурс после воды, необходим для нашего развития. Но сегодня запасы этого материала истощаются, что становится дестабилизирующим фактором", - пишет Slate.fr.

"(...) Песок - забытый герой нашего развития", - подчеркивает Паскаль Педуцци, научный руководитель Программы ОООН по окружающей среде (ЮНЕП), базирующейся в Женеве.

По мнению Кристиана Буше, директора Центра исследований океана при Парижском католическом институте, песок - это "главный вызов XXI века". "Этот материал является наиболее распространенным и часто используемым продуктом. Песок есть везде, в наших автомобилях, во всем, что касается строительства, но также и в тех нишах, где мы этого не ожидаем, таких как сельскохозяйственные удобрения", - уточняет он.

По различным оценкам, на планете ежегодно добывается от 40 до 50 млрд тонн песка. "В целом, каждый человек на Земле потребляет 18 кг песка в день", - поясняет Паскаль Педуцци.

"Этот ресурс из-за его легкодоступности многие ошибочно считают неисчерпаемым, - пишет издание. "Сегодня мы добываем намного быстрее, чем производит Земля, потому что для регенерации песка требуются тысячи лет", - поясняет Эрик Шомийон, профессор морской геологии в Университете Ля-Рошели и исследователь в Национальном научно-исследовательском центре Франции.

Проблема также в том, что большое количество песка непригодно для строительства наших зданий и наших дорог: "Так, например, песок пустыни нельзя использовать. Этот песок не годится для цемента. Нам нужен песок, или, скорее, крошка, заполнитель, которые создаются посредством волн или скал. Этот материал лучше подходит для строительных материалов", - указывает ученый.

"(..) В то время как в европейских странах и США добыча песка регулируется, так происходит не везде, особенно в развивающихся странах, где спрос на него наибольший. Добыча песка с пляжей наносит ущерб экосистемам, которые необходимы для сохранения наших земель", - указывает автор публикации Анник Берже.

"Этот материал играет непосредственную роль в окружающей среде, - подчеркивает Паскаль Педуцци. - Пляжи функционируют как штормовые ограждения. Что касается рек, то мы меняем их форму посредством добычи песка. Мы влияем на эрозию берегов, и тогда возникает риск усиления засухи или наводнения".

"(...) Это явление оказывает прямое влияние на население: уничтожение флоры, засоление сельскохозяйственных угодий - "все это вызывает драму в сельском хозяйстве некоторых стран", предостерегает Кристиан Буше.

"Песок - это не только экологическая проблема, но и проблема развития. Демографическая и экономическая эволюция Азии и Африки за двадцать лет утроила спрос на песок", - говорится в статье. "Представьте, что при Наполеоне I в 1804 году население Земли составляло миллиард человек. С октября 2014 года нас 7 миллиардов, в 2025 году будет 8 миллиардов, а в 2050 году - от 9,3 до 9,6 миллиардов, - говорит Кристиан Буше. - Поэтому на строительство и использование песка оказывается значительное давление".

"(...) Особое давление на этот ресурс в Азии связано с трансформацией обществ, - указывает Паскаль Пеуцци. - Есть здания, которые строятся с безумной скоростью. Один только Китай использует 58% запасов песка. Между 2015 и 2019 годами он использовал в сто раз больше песка, чем добывается за год в Соединенных Штатах".

"(...) С учетом постоянно растущего спроса, простоты добычи и доступности этого ресурса во всем мире появились настоящие песчаные мафии, которые не стесняются применять насилие для обеспечения контроля над этим выгодным рынком", - говорится в публикации.

"(...) Нехватка этого ресурса представляет собой реальную угрозу. По словам Кристиана Буше, "песок находится под большей угрозой исчезновения, чем тяжелые металлы. Мы добываем его в таких количествах, что идем прямо к пропасти". Он предупреждает: "Не надо ждать дефицита. Чем меньше песка, тем дороже он будет, и тем больше мы будем разжигать аппетит мафии. Вотпочемунеобходимодействоватьбезотлагательно".

"(...) Это еще одно доказательство того, что люди сегодня стали таким же важным фактором в эволюции планеты, как и изменение ландшафта, как вулканы, землетрясения или реки. Это стало чем-то очень мощным, - утверждает профессор морской геологии Эрик Шомийон, который считает, что "вопрос о песке - это вопрос о человеке, который рубит сук, на котором он сидит": "Если промышленники не позаботятся о прибрежных экосистемах, то в какой-то момент они станут угрожать естественной защите побережья, на котором находятся их собственные сооружения".

"Тем не менее, появляются решения для того, чтобы попытаться регулировать добычу и использование этого важнейшего товара для городов будущего, - отмечает издание. "У нас уже есть заменители песка: это ячеистый бетон, который не требует заполнителей, и все, что относится к переработке отходов, особенно для дорог, это отходы литейного производства и даже отходы самих заполнителей", - перечисляет Эрик Шомильон. - Мы можем разрушать здания, а затем перефрагментировать их, чтобы вновь строить другие здания".

Проблема заключается в том, уточняет Паскаль Педуцци, что сегодня "дешевле использовать песок, взятый в природе, чем перерабатывать бетон". Он, в свою очередь, приводит аргументы в пользу использования золы или опилок для замены песка в некоторых районах.

Кристиан Буше призывает к большой мобилизации ученых и компаний для разработки новых материалов. "Завтрашние нефтяные короли - это те, кто четко, от одной ниши к другой, будут отыскивать продукты, способные стать заменителями песка", - прогнозирует он.

"Хорошая новость заключается в том, что "все начинает меняться, - отмечает Паскаль Педуцци. - В марте 2019 года разные страны приняли резолюцию о проведении исследования о воздействии добычи песка на окружающую среду".