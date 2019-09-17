Сотни людей были убиты, расчленены и выпотрошены

"Археологические находки в многочисленных местах массовых убийств показывают, что 7 тыс. лет назад Центральная Европа была охвачена тяжелым кризисом", - пишет журналист немецкого издания Die Welt Флориан Штарк.

Начиная с 1996 года археологи находят в коммуне Херксхайм-бай-Ландау в земле Рейнланд-Пфальц захоронения, свидетельствующие о жестоком насилии: останки сотен человек, убитых около 7 тыс. лет назад. "Херксхайм - не единственный случай, - указывает издание. - Многочисленные следы массовых убийств, обнаруженные в Центральной Европе в последние годы, показывают, что жизнь людей в конце неолита вовсе не была мирной, а отмечалась всплесками насилия".

Об этом свидетельствуют, например, археологические находки в земле Саксония-Анхальт. "Там в 2013 году исследователи (...) наткнулись на братскую могилу девяти/одиннадцати человек. Анализ костей черепа показал, что все они были убиты ударами по затылку. Примечателен и еще один аспект: среди костей не нашлось останков молодых женщин".

"Похожие выводы были сделаны после изучения резни в в Тальхайме в районе Хайльбронна (34 убитых), районе Килианштедтен (округ Майн-Кинциг, 26 убитых) и Шлеце (Нижняя Австрия, около 200 убитых). Во всех случаях среди жертв было обнаружено лишь небольшое количество костей молодых, половозрелых женщин либо они отсутствовали вовсе. Очевидно, женщины были излюбленной добычей нападающих, которые сами испытывали недостаток в женщинах или хотели нанести ущерб другой группе их похищением (...)", - говорится в статье.

"Нехватка женщин - это лишь один из симптомов кризиса, охватившего значительную часть континента около 7 тыс. лет назад. Примерно за 500 лет до этого в Центральную Европу пришла Неолитическая революция. Возможность одомашнивания диких животных, выращивания растений, например, полбы и ячменя, и новые ресурсы для питания вызывали на Ближнем Востоке начиная примерно с 9000 года до н.э. радикальные культурные изменения. Люди становились оседлыми и разрабатывали технологии производства керамики, строительства колодцев и домов". Затем они перешли пролив между Азией и Европой и, двигаясь вдоль рек на север, достигли Центральной Европы, поясняет автор публикации.

Археологические находки свидетельствуют о том, что эти переселенцы редко смешивались с охотниками и собирателями, но при этом между двумя группами, вероятно, существовали торговые отношения. "Это очевидно взаимоприемлемое сосуществование нарушилось примерно в 5100 году до н.э. Прежде всего, резня у Шлеца в Нижней Австрии, жертвы которой, как показывают следы укусов животных, остались незахороненными, свидетельствует о настоящей войне, считает археолог Гаральд Меллер".

"Этот конфликт нашел отражение и в Херксхайме, хотя и в другом масштабе. Так как значительная часть территории еще не изучена археологами, ученые предполагают, что в течение примерно 50 лет жертвами кровавых ритуалов стали здесь как минимум 1000 человек. (...) На юг Пфальца людей для убийства гнали издалека. Их тела расчленяли, а мясо тщательно соскабливали с костей, что является для антропологов явным свидетельством того, что имел место каннибализм. Черепа отделяли от тела точными ударами, чтобы использовать их в качестве сосудов для неизвестных церемоний".

"Около 5000 года до н.э., в конце позднего неолита, признаки кризиса участились. Теплый климат сменился неустойчивым с сухим летом и холодной влажной зимой. Плохой урожай провоцировал бои за уменьшающиеся ресурсы, которые велись и в сфере религии".

Археолог Андреа Цееб-Ланц, руководящая раскопками в Херксхайме, в свою очередь, отрицает в своей новой книге версию каннибализма - исследовательница предполагает, что убитые стали жертвами культа.

"Так или иначе, многое говорит о том, что это столкновение культур стало глубоким потрясением для мира неолита", - пишет Die Welt.