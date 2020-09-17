Повышает ли частое окрашивание волос риск возникновения рака?

"Будь то празднование дня рождения, собеседование или новое свидание: женщины и мужчины порой проводят несколько часов в парикмахерском кресле, чтобы уложить свои волосы. Наряду с современными стрижками парикмахеры зачастую придают лоск волосам и с помощью различных красок. Однако с красящими средствами уже много лет связано страшное подозрение: окрашивание волос якобы вызывает рак", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"В прошлом о повышенном риске возникновения рака неоднократно предупреждали научные исследования. Красящие средства содержат сильнодействующие химикаты, которые могут вызывать рак. Даже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала об опасности окрашивания волос, предполагая, что длительное окрашивание является "возможной причиной рака", - говорится в статье.

"Но теперь ученые опубликовали новое исследование - с неожиданным результатом. Это крупнейшее исследование о взаимосвязи рака и окрашивания волос, - отмечает издание. - Исследователи проанализировали данные 117200 женщин. Данные охватывают временной промежуток в 36 лет".

"Результаты исследования были опубликованы в авторитетном журнале British Medical Journal. Согласно им, частое окрашивание волос не приводит к образованию раковых опухолей - с редким исключением".

"Для своего исследования ученые на протяжении трех десятилетий собирали данные американских медсестер. Членом команды исследователей была и Ева Шернхаммер. "Данное проспективное групповое исследование в определенной степени успокаивает относительно сомнений в том, что личное использование перманентных красителей для волос может быть связано с повышенным риском возникновения рака или повышенной смертностью", - поясняет она".

"Тем не менее ученые не могут полностью исключить связь красящих средств с повышенным риском развития рака. (...) По словам Шернхаммер, существует взаимосвязь между использованием перманентных и особенно агрессивных красителей для волос и повышенным риском возникновения базальноклеточной карциномы, лимфомы Ходжкина, гормон-рецептор-отрицательного рака молочной железы и рака яичников".

"К тому же исследование выявило еще одну возможную взаимосвязь: риск возникновения рака из-за окрашивания может быть связан с естественным цветом волос. Женщины с темными волосами были в большей степени подвержены риску возникновения лимфомы Ходжкина. (...) Женщины со светлыми волосами имели, согласно исследованию, повышенный риск развития базальноклеточной карциномы, наиболее распространенного вида рака кожи".

"Впрочем, исследователи указывают, что собранные данные включали в себя информацию исключительно о светлокожих американках. Возможно, результаты исследования неприменимы к другим группам людей", - передает Frankfurter Rundschau.